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Beardtrimmer series 3000

Тример для бороди

BT3216/14
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • 3-денна борода – це легко 3-денна борода – це легко 3-денна борода – це легко
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    Beardtrimmer series 3000 Тример для бороди

    BT3216/14
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    3-денна борода – це легко

    Цей тример з інноваційною системою Lift & Trim піднімає та вловлює більше "лежачих" волосків для ефективного та рівномірного підстригання. Таким чином, Ви зможете легко отримати потрібну 3-денну щетину, коротку бороду чи довгу бороду. Переглянути усі переваги

    Beardtrimmer series 3000 Тример для бороди

    3-денна борода – це легко

    Цей тример з інноваційною системою Lift & Trim піднімає та вловлює більше "лежачих" волосків для ефективного та рівномірного підстригання. Таким чином, Ви зможете легко отримати потрібну 3-денну щетину, коротку бороду чи довгу бороду. Переглянути усі переваги

    3-денна борода – це легко

    Цей тример з інноваційною системою Lift & Trim піднімає та вловлює більше "лежачих" волосків для ефективного та рівномірного підстригання. Таким чином, Ви зможете легко отримати потрібну 3-денну щетину, коротку бороду чи довгу бороду. Переглянути усі переваги

    Beardtrimmer series 3000 Тример для бороди

    3-денна борода – це легко

    Цей тример з інноваційною системою Lift & Trim піднімає та вловлює більше "лежачих" волосків для ефективного та рівномірного підстригання. Таким чином, Ви зможете легко отримати потрібну 3-денну щетину, коротку бороду чи довгу бороду. Переглянути усі переваги

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      3-денна борода – це легко

      Система Lift & Trim зрізає волосся на 30% швидше*

      • Точні 0,5-мм налаштування
      • Леза з нержавіючої сталі
      • 60 хв. використання/1 год. заряджання
      • Система Lift & Trim
      Гребінець із системою Lift & Trim скеровує волоски до лез для рівномірного підстригання

      Гребінець із системою Lift & Trim скеровує волоски до лез для рівномірного підстригання

      Підстригайте бороду-щетину за допомогою нашої нової системи Lift & Trim: гребінець піднімає і скеровує волосся до рівня лез для рівномірного підстригання.

      Леза з нержавіючої сталі для тривалої гостроти

      Леза з нержавіючої сталі для тривалої гостроти

      Насолоджуйтеся щоразу ідеальним, безпечним підстриганням. Сталеві леза тримера трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час підстригання, тому вони залишаються надзвичайно гострими й ефективними, як і першого дня використання.

      Безпечні леза для гладенької шкіри

      Безпечні леза для гладенької шкіри

      Леза мають заокруглені кінці для м’якого контакту зі шкірою для запобігання подряпинам та подразненню.

      20 налаштувань довжини з фіксацією, 0,5–10 мм із точним кроком у 0,5 мм

      20 налаштувань довжини з фіксацією, 0,5–10 мм із точним кроком у 0,5 мм

      Коліщатко регулювання дозволяє вибрати налаштування довжини від 0,5 до 10 мм із кроком 0,5 мм.

      60 хв. автономної роботи або роботи від мережі

      60 хв. автономної роботи або роботи від мережі

      Заряджайте тример 1 год. для 60 хв. автономної роботи або використовуйте його під’єднаним до електромережі.

      Індикатори вказують на низький заряд батареї, розряджену батарею, повний заряд або процес заряджання

      Індикатори вказують на низький заряд батареї, розряджену батарею, повний заряд або процес заряджання

      Індикатори рівня заряду батареї цього тримера повідомляють про стан батареї: розряджається, розрядилася, заряджається або заряджена. Завдяки цьому Ви можете вчасно заряджати тример, щоб він не розрядився під час підстригання.

      Знімна головка для легкого чищення

      Знімна головка для легкого чищення

      Від’єднайте головку і сполосніть її під краном для легкого чищення. Перед встановленням на пристрій висушіть її.

      Ергономічна конструкція для зручнішого користування

      Ергономічна конструкція для зручнішого користування

      Легко тримати та використовувати. Створено для підстригання важкодоступних місць.

      Футляр для зберігання і транспортування

      Футляр для зберігання і транспортування

      Дорожній футляр захищає виріб під час подорожей та зберігання.

      2 роки міжнародної гарантії, не потребує змащування

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну міжнародну гарантію та не потребують жодного змащування.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Точність (розмір кроку)
        0,5 мм
        Діапазон налаштувань довжини
        від 0,5 до 10 мм
        Ширина ріжучого блока
        32  мм
        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі
        Зубці із захистом від подряпин
        Для більшого комфорту

      • Створіть власний стиль

        Кількість налаштувань довжини
        20 вбудованих налаштувань довжини

      • Аксесуари

        Гребінець
        Система Lift & Trim
        Футляр
        Футляр для зберігання
        Догляд
        Щітка для очищення

      • Потужність

        Час роботи
        60 хвилин
        Заряджання
        1 година для повного заряджання
        Тип батареї
        NiMH
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В

      • Простота у користуванні

        Коліщатко регулювання
        Просте налаштування довжини
        Дисплей
        • Індикатор низького заряду батареї
        • Індикатор зарядження
        • Індикатор розрядженої батареї
        Чищення
        Насадки можна споліскувати
        Функціонування
        Бездротова робота і робота від електромережі

      • Конструкція

        Ручка
        Зручна ергономічна ручка

      • Обслуговування

        Не потребує змащування
        Так
        2 роки гарантії
        Так

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          • Система Lift & Trim зрізає волосся на 30% швидше порівняно з попередньою моделлю Philips

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