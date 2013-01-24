3-денна борода – це легко
Цей тример з інноваційною системою Lift & Trim піднімає та вловлює більше "лежачих" волосків для ефективного та рівномірного підстригання. Таким чином, Ви зможете легко отримати потрібну 3-денну щетину, коротку бороду чи довгу бороду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
3-денна борода – це легко
Цей тример з інноваційною системою Lift & Trim піднімає та вловлює більше "лежачих" волосків для ефективного та рівномірного підстригання. Таким чином, Ви зможете легко отримати потрібну 3-денну щетину, коротку бороду чи довгу бороду. Переглянути усі переваги
3-денна борода – це легко
Цей тример з інноваційною системою Lift & Trim піднімає та вловлює більше "лежачих" волосків для ефективного та рівномірного підстригання. Таким чином, Ви зможете легко отримати потрібну 3-денну щетину, коротку бороду чи довгу бороду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
3-денна борода – це легко
Цей тример з інноваційною системою Lift & Trim піднімає та вловлює більше "лежачих" волосків для ефективного та рівномірного підстригання. Таким чином, Ви зможете легко отримати потрібну 3-денну щетину, коротку бороду чи довгу бороду. Переглянути усі переваги
Підстригайте бороду-щетину за допомогою нашої нової системи Lift & Trim: гребінець піднімає і скеровує волосся до рівня лез для рівномірного підстригання.
Насолоджуйтеся щоразу ідеальним, безпечним підстриганням. Сталеві леза тримера трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час підстригання, тому вони залишаються надзвичайно гострими й ефективними, як і першого дня використання.
Леза мають заокруглені кінці для м’якого контакту зі шкірою для запобігання подряпинам та подразненню.
Коліщатко регулювання дозволяє вибрати налаштування довжини від 0,5 до 10 мм із кроком 0,5 мм.
Заряджайте тример 1 год. для 60 хв. автономної роботи або використовуйте його під’єднаним до електромережі.
Індикатори рівня заряду батареї цього тримера повідомляють про стан батареї: розряджається, розрядилася, заряджається або заряджена. Завдяки цьому Ви можете вчасно заряджати тример, щоб він не розрядився під час підстригання.
Від’єднайте головку і сполосніть її під краном для легкого чищення. Перед встановленням на пристрій висушіть її.
Легко тримати та використовувати. Створено для підстригання важкодоступних місць.
Дорожній футляр захищає виріб під час подорожей та зберігання.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну міжнародну гарантію та не потребують жодного змащування.
Система зрізання
Створіть власний стиль
Аксесуари
Потужність
Простота у користуванні
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