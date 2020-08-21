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Музика нон-стоп
Музика нон-стоп. Бездротовий портативний гучномовець Everplay забезпечує постійне безперешкодне відтворення музики завдяки потужному з’єднанню Bluetooth та інтуїтивному заряджанню. Оригінальна текстура робить пристрій прекрасним та надзвичайно надійним.
4 Вт, 8 год.
Широкий діапазон Bluetooth
Захист від води та пилу
У комплекті USB-ремінець
Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.
Тканинне покриття DuraFit забезпечує не лише функціональні переваги, а й надає гучномовцю естетичного вигляду. Верхні гумові шари покривають тканину характерного кольору; нековзкий матеріал із захистом від подряпин та який можна мити гарантує додатковий захист, а унікальна ромбоподібна сітка надає пристрою сучасного, вишуканого вигляду.
Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовці від пошкодження через спотворення. Ця вбудована функція контролює музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігає максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість портативного гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається, відтворюючи музику без спотворення.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється
Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.
Плюси
За
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Дата використання 2020-04-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Дата використання 2020-04-20