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Beardtrimmer series 5000

Тример для щетини

BT5200/16
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Загальна оцінка / 5
5 нагород
  • Рівномірне підстригання без зусиль Рівномірне підстригання без зусиль Рівномірне підстригання без зусиль
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    Beardtrimmer series 5000 Тример для щетини

    BT5200/16
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Рівномірне підстригання без зусиль

    Цей тример із повністю металевими лезами дозволяє отримати таку 3-денну щетину, коротку або довгу бороду, яка Вам потрібна. Наш новий вбудований гребінець піднімає волоски для ефективного рівномірного підстригання одним рухом Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Beardtrimmer series 5000 Тример для щетини

    Рівномірне підстригання без зусиль

    Цей тример із повністю металевими лезами дозволяє отримати таку 3-денну щетину, коротку або довгу бороду, яка Вам потрібна. Наш новий вбудований гребінець піднімає волоски для ефективного рівномірного підстригання одним рухом Переглянути усі переваги

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      Рівномірне підстригання без зусиль

      Динамічна система формування бороди для рівномірного результату

      • Точні 0,2-мм налаштування
      • Повністю металеві леза
      • 60 хв. використання/1 год. заряджання
      • Вбудований гребінець піднімає волосся
      Піднімає волосся догори до рівня леза для рівномірних результатів

      Піднімає волосся догори до рівня леза для рівномірних результатів

      Динамічна система формування бороди за допомогою вбудованого гребінця для підняття волосся піднімає волосся до рівня лез для рівномірного підстригання і дозволяє отримати таку 3-денну щетину, коротку або довгу бороду, яка Вам потрібна.

      Скеровує волосся до ріжучого блока для підстригання без зусиль

      Скеровує волосся до ріжучого блока для підстригання без зусиль

      Підстригайте щетину одним швидким рухом, лагідно контактуючи зі шкірою. Наш новий вбудований гребінець для підняття волосся піднімає і скеровує волосся до рівня лез для рівномірного підстригання без зусиль.

      Леза удвічі гостріші для швидшого підстригання*

      Леза удвічі гостріші для швидшого підстригання*

      Цей тример постачається з удвічі гострішими повністю металевими лезами, що дозволяє зрізувати більше волосся з кожним проходом для швидшого підстригання.

      17 налаштувань довжини з фіксацією, від 0,4 до 10 мм із точністю 0,2 мм

      17 налаштувань довжини з фіксацією, від 0,4 до 10 мм із точністю 0,2 мм

      Виберіть потрібну довжину підстригання, просто повертаючи коліщатко регулювання на ручці, поки не з’явиться потрібна довжина від 0,4 до 10 мм із точністю 0,2 мм. Тепер вибрану довжину "зафіксовано" для ідеально рівного підстригання.

      Час роботи 60 хвилин після 1 години заряджання або із живленням від мережі

      Час роботи 60 хвилин після 1 години заряджання або із живленням від мережі

      Заряджайте тример для бороди протягом 1 години й отримуйте 60 хвилин роботи в автономному режимі. Якщо під час підстригання потрібно більше енергії, тример можна просто під’єднати до електромережі. Цей тример створено для автономної роботи та роботи від електромережі.

      100% водонепроникність для легкого, ретельного чищення

      100% водонепроникність для легкого, ретельного чищення

      Просто споліскуйте водонепроникний тример для бороди проточною водою для ретельного чищення.

      Високоефективні, безпечні для шкіри леза для ідеального зрізання волосся

      Високоефективні, безпечні для шкіри леза для ідеального зрізання волосся

      Насолоджуйтеся ідеальним, безпечним підстриганням. Сталеві леза тримера для бороди трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час підстригання, тому вони залишаються надзвичайно гострими й ефективними. Вони також мають заокруглені кінці та гребінці для запобігання подразненню шкіри.

      Зберігайте ідеальну 3-денну щетину, використовуючи налаштування 0,4 мм щодня

      Зберігайте ідеальну 3-денну щетину, використовуючи налаштування 0,4 мм щодня

      Зберігайте ідеальну 3-денну щетину щодня, використовуючи найменше налаштування тримера 0,4 мм.

      2 роки гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      2 роки гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      На цей тример Philips надається 2-річна гарантія: наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Він не потребує змащування і сумісний із напругою у будь-якій країні.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Точність (розмір кроку)
        Від 0,2 мм
        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі
        Зубці із захистом від подряпин
        Для більшого комфорту

      • Створіть власний стиль

        Кількість налаштувань довжини
        17 вбудованих налаштувань довжини

      • Аксесуари

        Гребінець
        Вбудований гребінець піднімає волосся
        Догляд
        Щітка для очищення

      • Простота у користуванні

        Чищення
        Можна мити повністю
        Коліщатко регулювання
        Просте налаштування довжини
        Дисплей
        Індикатор батареї
        Функціонування
        Бездротова робота і робота від електромережі

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Потужність

        Час роботи
        60 хвилин
        Заряджання
        1 година для повного заряджання
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Не потребує змащування
        Так

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