Рівномірне підстригання без зусиль
Цей тример із повністю металевими лезами дозволяє отримати таку 3-денну щетину, коротку або довгу бороду, яка Вам потрібна. Наш новий вбудований гребінець піднімає волоски для ефективного рівномірного підстригання одним рухом Переглянути усі переваги
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Рівномірне підстригання без зусиль
Цей тример із повністю металевими лезами дозволяє отримати таку 3-денну щетину, коротку або довгу бороду, яка Вам потрібна. Наш новий вбудований гребінець піднімає волоски для ефективного рівномірного підстригання одним рухом Переглянути усі переваги
Динамічна система формування бороди за допомогою вбудованого гребінця для підняття волосся піднімає волосся до рівня лез для рівномірного підстригання і дозволяє отримати таку 3-денну щетину, коротку або довгу бороду, яка Вам потрібна.
Підстригайте щетину одним швидким рухом, лагідно контактуючи зі шкірою. Наш новий вбудований гребінець для підняття волосся піднімає і скеровує волосся до рівня лез для рівномірного підстригання без зусиль.
Цей тример постачається з удвічі гострішими повністю металевими лезами, що дозволяє зрізувати більше волосся з кожним проходом для швидшого підстригання.
Виберіть потрібну довжину підстригання, просто повертаючи коліщатко регулювання на ручці, поки не з’явиться потрібна довжина від 0,4 до 10 мм із точністю 0,2 мм. Тепер вибрану довжину "зафіксовано" для ідеально рівного підстригання.
Заряджайте тример для бороди протягом 1 години й отримуйте 60 хвилин роботи в автономному режимі. Якщо під час підстригання потрібно більше енергії, тример можна просто під’єднати до електромережі. Цей тример створено для автономної роботи та роботи від електромережі.
Просто споліскуйте водонепроникний тример для бороди проточною водою для ретельного чищення.
Насолоджуйтеся ідеальним, безпечним підстриганням. Сталеві леза тримера для бороди трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час підстригання, тому вони залишаються надзвичайно гострими й ефективними. Вони також мають заокруглені кінці та гребінці для запобігання подразненню шкіри.
Зберігайте ідеальну 3-денну щетину щодня, використовуючи найменше налаштування тримера 0,4 мм.
На цей тример Philips надається 2-річна гарантія: наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Він не потребує змащування і сумісний із напругою у будь-якій країні.
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