Один рух, рівномірне підстригання
Рівномірне й точне підстригання дозволяє створити 3-денну щетину, коротку чи довгу бороду. Наша інноваційна система Lift & Trim PRO піднімає волосся до рівня удвічі гостріших лез для рівномірного підстригання одним рухом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Один рух, рівномірне підстригання
Рівномірне й точне підстригання дозволяє створити 3-денну щетину, коротку чи довгу бороду. Наша інноваційна система Lift & Trim PRO піднімає волосся до рівня удвічі гостріших лез для рівномірного підстригання одним рухом. Переглянути усі переваги
Один рух, рівномірне підстригання
Рівномірне й точне підстригання дозволяє створити 3-денну щетину, коротку чи довгу бороду. Наша інноваційна система Lift & Trim PRO піднімає волосся до рівня удвічі гостріших лез для рівномірного підстригання одним рухом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Один рух, рівномірне підстригання
Рівномірне й точне підстригання дозволяє створити 3-денну щетину, коротку чи довгу бороду. Наша інноваційна система Lift & Trim PRO піднімає волосся до рівня удвічі гостріших лез для рівномірного підстригання одним рухом. Переглянути усі переваги
Підстригайте щетину одним рухом за допомогою інноваційної системи Lift & Trim PRO. Вона піднімає волоски, які низько лежать, і скеровує їх до гострих металевих лез для точного підстригання.
Леза з нержавіючої сталі вдвічі гостріші і зрізають точно навіть найтовстіші волоски. Вони самі заточуються під час підстригання, трохи зачіпаючи одне одного, тому їх не потрібно заміняти або змащувати.
За допомогою коліщатка регулювання можна налаштувати гребінці до потрібної довжини підстригання та отримати потрібний стиль бороди. Використовуйте гребінець для короткої бороди для налаштувань довжини 0,4–10 мм або гребінець для довгої бороди від 10 до 20 мм.
Кроки в 0,2 мм для точної короткої бороди від 0,4 до 2 мм; кроки в 0,5 мм для рівної 3-денної бороди від 2 до 5 мм; кроки в 1 мм для довгої бороди більше 5 мм.
Заряджайте тример для бороди протягом 1 години й отримуйте 90 хвилин роботи в автономному режимі, або ж просто під’єднайте його до електромережі. Також можна скористатися функцією швидкого заряджання протягом 5 хвилин для повноцінного підстригання.
Просто споліскуйте водонепроникний тример для бороди проточною водою для ретельного чищення.
Індикатор батареї показує, коли тример розрядився, заряджається або зарядився.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.
Система зрізання
Простота у користуванні
Потужність
Обслуговування
Аксесуари