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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
5 знімних гребінців (2–3–5–7 мм)
Гоління з об’ємним 2D повторенням контурів
61 хв використання/1 год заряджання
Насадка для доступу до спини
Гарантія до 5 років
Підстригайте щетину одним рухом за допомогою інноваційної системи Lift & Trim PRO. Вона піднімає волоски, які низько лежать, і скеровує їх до гострих металевих лез для точного підстригання.
Леза з нержавіючої сталі вдвічі гостріші і зрізають точно навіть найтовстіші волоски. Вони самі заточуються під час підстригання, трохи зачіпаючи одне одного, тому їх не потрібно заміняти або змащувати.
Підстригайте волосся до потрібної довжини. Просто покрутіть точний регулятор в одне з 40 налаштувань довжини від 0,4 мм до 20 мм із кроком 0,2 мм.
Нагороди
4.6
з 5
229
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
ibozhynsky
21/01/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Довга зарядка,електронний дисплей,працює від розет
Чудовий тример,не вистачає насадки для тіла, Phillips як завжди на висоті.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди
Vitaliy Kyiv
05/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Тример повністю влаштував
Зручні зйомні насадки, регулюються одним пальцем, працює від батарейки, можна голитись навіть коли блекаути. Добре голить, догляд - суха очистка, не треба промивати зубці, зручно. Все подобається. :)
Плюси
Зручний у використанні
Мінуси
Не бачу недоліків
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди
21/02/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Дуже зручний трімер
Тример сподобався. Після покупки звернув увагу, що він "для бороди" Проте він чудово підходить і для щетини і для стрижки волосся.
Плюси
Широке лезо, працює від акумулятора, можна мити під краном.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди
Гарантія покриває до 5 років обслуговування, включаючи 2-річну стандартну глобальну гарантію, а також додаткові 3 роки після реєстрації пристрою протягом 90 днів після покупки.