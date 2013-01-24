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Beardtrimmer series 5000

Тример для бороди

BT5502/15
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Один рух, рівномірне підстригання Один рух, рівномірне підстригання Один рух, рівномірне підстригання
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    Beardtrimmer series 5000 Тример для бороди

    BT5502/15
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Один рух, рівномірне підстригання

    Рівномірне й точне підстригання дозволяє створити 3-денну щетину, коротку чи довгу бороду. Наша інноваційна система Lift & Trim PRO піднімає волосся до рівня удвічі гостріших лез для рівномірного підстригання одним рухом. Переглянути усі переваги

    Beardtrimmer series 5000 Тример для бороди

    Один рух, рівномірне підстригання

    Рівномірне й точне підстригання дозволяє створити 3-денну щетину, коротку чи довгу бороду. Наша інноваційна система Lift & Trim PRO піднімає волосся до рівня удвічі гостріших лез для рівномірного підстригання одним рухом. Переглянути усі переваги

    Один рух, рівномірне підстригання

    Рівномірне й точне підстригання дозволяє створити 3-денну щетину, коротку чи довгу бороду. Наша інноваційна система Lift & Trim PRO піднімає волосся до рівня удвічі гостріших лез для рівномірного підстригання одним рухом. Переглянути усі переваги

    Beardtrimmer series 5000 Тример для бороди

    Один рух, рівномірне підстригання

    Рівномірне й точне підстригання дозволяє створити 3-денну щетину, коротку чи довгу бороду. Наша інноваційна система Lift & Trim PRO піднімає волосся до рівня удвічі гостріших лез для рівномірного підстригання одним рухом. Переглянути усі переваги

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      Один рух, рівномірне підстригання

      Удвічі більше точності завдяки системі Lift & Trim PRO

      • Точні 0,2-мм налаштування
      • Металеві леза, які самі заточуються
      • 90 хв. використання/1 год. заряджання
      • Система Lift & Trim PRO
      Скеровує волоски, які низько лежать, до лез для рівномірного підстригання

      Скеровує волоски, які низько лежать, до лез для рівномірного підстригання

      Підстригайте щетину одним рухом за допомогою інноваційної системи Lift & Trim PRO. Вона піднімає волоски, які низько лежать, і скеровує їх до гострих металевих лез для точного підстригання.

      Металеві леза, які самі заточуються, залишаються точними навіть без змащування

      Металеві леза, які самі заточуються, залишаються точними навіть без змащування

      Леза з нержавіючої сталі вдвічі гостріші і зрізають точно навіть найтовстіші волоски. Вони самі заточуються під час підстригання, трохи зачіпаючи одне одного, тому їх не потрібно заміняти або змащувати.

      40 налаштувань довжини з фіксацією від 0,4 до 20 мм

      40 налаштувань довжини з фіксацією від 0,4 до 20 мм

      За допомогою коліщатка регулювання можна налаштувати гребінці до потрібної довжини підстригання та отримати потрібний стиль бороди. Використовуйте гребінець для короткої бороди для налаштувань довжини 0,4–10 мм або гребінець для довгої бороди від 10 до 20 мм.

      Регульовані точні кроки для будь-якого стилю бороди

      Регульовані точні кроки для будь-якого стилю бороди

      Кроки в 0,2 мм для точної короткої бороди від 0,4 до 2 мм; кроки в 0,5 мм для рівної 3-денної бороди від 2 до 5 мм; кроки в 1 мм для довгої бороди більше 5 мм.

      До 90 хв. роботи після 1 год. заряджання або робота від електромережі

      До 90 хв. роботи після 1 год. заряджання або робота від електромережі

      Заряджайте тример для бороди протягом 1 години й отримуйте 90 хвилин роботи в автономному режимі, або ж просто під’єднайте його до електромережі. Також можна скористатися функцією швидкого заряджання протягом 5 хвилин для повноцінного підстригання.

      100% водонепроникність для легкого, ретельного чищення

      100% водонепроникність для легкого, ретельного чищення

      Просто споліскуйте водонепроникний тример для бороди проточною водою для ретельного чищення.

      Швидко дізнавайтеся про стан батареї тримера

      Швидко дізнавайтеся про стан батареї тримера

      Індикатор батареї показує, коли тример розрядився, заряджається або зарядився.

      2 роки гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      2 роки гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі
        Діапазон налаштувань довжини
        0,4–20 мм
        Точність (розмір кроку)
        Від 0,2 мм
        Кількість налаштувань довжини
        40

      • Простота у користуванні

        Коліщатко регулювання
        Просте налаштування довжини
        Дисплей
        Індикатор батареї
        Функціонування
        Бездротова робота і робота від електромережі
        Чищення
        Можна мити повністю

      • Потужність

        Тип батареї
        NiMH
        Час роботи
        До 90 хвилин
        Заряджання
        • 1 година для повного заряджання
        • 5 хв. швидкого заряджання
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Не потребує змащування
        Так

      • Аксесуари

        Гребінець
        • Гребінець із системою Lift & Trim
        • Гребінець для довгої бороди
        Футляр
        Футляр для зберігання

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