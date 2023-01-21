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  • Один рух, рівномірне підстригання
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  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
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  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання
  • Один рух, рівномірне підстригання

Більше не доступний

Beardtrimmer series 5000Тример для бороди

BT5502/15

4.6
| (229) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Один рух, рівномірне підстригання
Рівномірне й точне підстригання дозволяє створити 3-денну щетину, коротку чи довгу бороду. Наша інноваційна система Lift & Trim PRO піднімає волосся до рівня удвічі гостріших лез для рівномірного підстригання одним рухом.
Переглянути всі переваги

Удвічі більше точності завдяки системі Lift & Trim PRO

Один рух, рівномірне підстригання

  • 5 знімних гребінців (2–3–5–7 мм)

  • Гоління з об’ємним 2D повторенням контурів

  • 61 хв використання/1 год заряджання

  • Насадка для доступу до спини

  • Гарантія до 5 років

Скеровує волоски, які низько лежать, до лез для рівномірного підстригання

Скеровує волоски, які низько лежать, до лез для рівномірного підстригання

Підстригайте щетину одним рухом за допомогою інноваційної системи Lift & Trim PRO. Вона піднімає волоски, які низько лежать, і скеровує їх до гострих металевих лез для точного підстригання.

Металеві леза, які самі заточуються, залишаються точними навіть без змащування

Металеві леза, які самі заточуються, залишаються точними навіть без змащування

Леза з нержавіючої сталі вдвічі гостріші і зрізають точно навіть найтовстіші волоски. Вони самі заточуються під час підстригання, трохи зачіпаючи одне одного, тому їх не потрібно заміняти або змащувати.

Різні налаштування довжини

Різні налаштування довжини

Підстригайте волосся до потрібної довжини. Просто покрутіть точний регулятор в одне з 40 налаштувань довжини від 0,4 мм до 20 мм із кроком 0,2 мм.

Технічні характеристики

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4.6

з 5

229

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

21/01/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Довга зарядка,електронний дисплей,працює від розет

Чудовий тример,не вистачає насадки для тіла, Phillips як завжди на висоті.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди

05/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Тример повністю влаштував

Зручні зйомні насадки, регулюються одним пальцем, працює від батарейки, можна голитись навіть коли блекаути. Добре голить, догляд - суха очистка, не треба промивати зубці, зручно. Все подобається. :)

Плюси

Зручний у використанні

Мінуси

Не бачу недоліків

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди

21/02/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже зручний трімер

Тример сподобався. Після покупки звернув увагу, що він "для бороди" Проте він чудово підходить і для щетини і для стрижки волосся.

Плюси

Широке лезо, працює від акумулятора, можна мити під краном.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди

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