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Музика нон-стоп
Музика нон-стоп. Бездротовий портативний гучномовець Everplay забезпечує постійне безперешкодне відтворення музики завдяки потужному з’єднанню Bluetooth та інтуїтивному заряджанню. Оригінальна текстура робить пристрій прекрасним та надзвичайно надійним.
10 Вт, 10 год.
Широкий діапазон Bluetooth
Захист від води та пилу
Швидке заряджання
Зазвичай для заряджання гучномовця потрібно трохи часу. EverPlay пропонує режим швидкого заряджання, який забезпечує втричі швидше заряджання гучномовця, ніж звичайний USB-адаптер. Використовуючи адаптер Qualcomm Quick-Charge (не входить у комплект), який використовується з новими телефонами Android для заряджання гучномовця, Ви зарядите його значно швидше.
Гучномовець EverPlay надзвичайно надійний і має захист від пилу, ударів та води. Пил не зможе завадити його роботі. Пристрій можна занурити у воду на глибину до 1 метра на 30 хвилин. Це означає, що гучномовець залишиться неушкодженим у разі використання в душі, потрапляння під дощ чи падіння у воду. Пристрій було протестовано на ударостійкість у спеціальній "камері для випробувань", де його тестували в імітованих умовах використання протягом 5 років. Everplay справді надійний!
Нарешті гучномовець Bluetooth дозволяє легко дізнатися рівень заряду батареї! Щоб дізнатися рівень заряду батареї EverPlay, просто натисніть кнопку живлення.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Плюси
Dobra jakość dźwięku
Мінуси
Nie ma
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2019-10-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Плюси
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Дата використання 2019-11-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Дата використання 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900B boxă portabilă wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900B boxă portabilă wireless