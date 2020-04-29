Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Музика нон-стоп
Музика нон-стоп. Бездротовий портативний гучномовець Everplay забезпечує постійне безперешкодне відтворення музики завдяки потужному з’єднанню Bluetooth та інтуїтивному заряджанню. Оригінальна текстура робить пристрій прекрасним та надзвичайно надійним.
10 Вт, 10 год.
Широкий діапазон Bluetooth
Захист від води та пилу
Швидке заряджання
Тканинне покриття DuraFit забезпечує не лише функціональні переваги, а й надає гучномовцю естетичного вигляду. Верхні гумові шари покривають тканину характерного кольору; нековзкий матеріал із захистом від подряпин та який можна мити гарантує додатковий захист, а унікальна ромбоподібна сітка надає пристрою сучасного, вишуканого вигляду.
Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовці від пошкодження через спотворення. Ця вбудована функція контролює музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігає максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість портативного гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається, відтворюючи музику без спотворення.
Компактний гучномовець EverPlay забезпечує відтворення потужного звуку завдяки великій області випромінювання низьких частот. Він гарантує додаткове підсилення та розширення низьких частот.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Плюси
Dobra jakość dźwięku
Мінуси
Nie ma
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2019-10-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Плюси
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Дата використання 2019-11-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Дата використання 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900B boxă portabilă wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT6900B boxă portabilă wireless