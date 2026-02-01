Режим очікування Bluetooth завжди увімкнено для легкого під’єднання

Після під’єднання розумного пристрою музичну систему Philips можна увімкнути з режиму очікування за допомогою функції Bluetooth розумного пристрою. Також активується джерело Bluetooth, що забезпечує швидку та легку потокову передачу музики в будь-який час.