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Більше не доступний

Музична мікросистема

BTB2670/12

Стереозвук HiFi, який пасує Вашій домівці

Слухайте мелодії, збережені на смартфоні, передавайте музичну бібліотеку через Bluetooth і відтворюйте компакт-диски з MP3-файлами за допомогою цієї компактної універсальної музичної системи Philips. Вмикайте улюблені радіопрограми завдяки сумісності з DAB+ та FM.

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Стереозвук HiFi, який пасує Вашій домівці

  • Bluetooth

  • із режимом МУЛЬТИСПАРЕННЯ

  • DAB+

Режим очікування Bluetooth завжди увімкнено для легкого під’єднання

Режим очікування Bluetooth завжди увімкнено для легкого під’єднання

Після під’єднання розумного пристрою музичну систему Philips можна увімкнути з режиму очікування за допомогою функції Bluetooth розумного пристрою. Також активується джерело Bluetooth, що забезпечує швидку та легку потокову передачу музики в будь-який час.

Компактна конструкція, яка підійде для будь-якого місця і стилю життя

Компактна конструкція, яка підійде для будь-якого місця і стилю життя. Компактний виріб підійде для будь-якої кімнати завдяки елегантному вигляду та розміру.

Швидке й ефективне заряджання через USB-роз’єм для розумного пристрою

Швидке й ефективне заряджання через USB-роз’єм для розумного пристрою

USB-роз’єм призначено не лише для відтворення музики. Розумна система керування живленням USB забезпечує струм швидкого заряджання 2 А для швидкого заряджання розумного пристрою, коли музична система перебуває у режимі очікування.

Технічні характеристики

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