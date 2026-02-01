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Більше не доступний
BTB2670/12
Стереозвук HiFi, який пасує Вашій домівці
Слухайте мелодії, збережені на смартфоні, передавайте музичну бібліотеку через Bluetooth і відтворюйте компакт-диски з MP3-файлами за допомогою цієї компактної універсальної музичної системи Philips. Вмикайте улюблені радіопрограми завдяки сумісності з DAB+ та FM.
Bluetooth
із режимом МУЛЬТИСПАРЕННЯ
DAB+
Після під’єднання розумного пристрою музичну систему Philips можна увімкнути з режиму очікування за допомогою функції Bluetooth розумного пристрою. Також активується джерело Bluetooth, що забезпечує швидку та легку потокову передачу музики в будь-який час.
Компактна конструкція, яка підійде для будь-якого місця і стилю життя. Компактний виріб підійде для будь-якої кімнати завдяки елегантному вигляду та розміру.
USB-роз’єм призначено не лише для відтворення музики. Розумна система керування живленням USB забезпечує струм швидкого заряджання 2 А для швидкого заряджання розумного пристрою, коли музична система перебуває у режимі очікування.
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