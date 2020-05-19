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Більше не доступний
Ретро вигляд. Сучасний звук.
Ця чудова мікросистема поєднує в собі ретро-стиль і сучасні характеристики. Класичний дерев’яний корпус, алюмінієвий регулятор гучності з матовою поверхнею та яскравий дисплей роблять цей пристрій привабливим центральним елементом усюди, де б Ви не забажали розслабитися.
Bluetooth®
DAB+
Ця стильна, вбудована мікросистема дозволяє здійснювати потокову передачу списків відтворення тощо. Згадайте про класику в колекції компакт-дисків завдяки програвачу компакт-дисків, що також відтворює компакт-диски з файлами MP3 та записані компакт-диски. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом. Можна налаштувати до 20 станцій DAB+ чи FM як вибрані.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Trisu
19/05/2020
Česká republika
Kvalitní zvuk
S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.
Плюси
Kvalita, design
Мінуси
Nic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTB4800 Hudební mikrosystém
Дата використання 2019-04-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTB4800 Hudební mikrosystém
Дата використання 2019-04-19