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Більше не доступний

Музична мікросистема

BTB4800/12

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Ретро вигляд. Сучасний звук.

Ця чудова мікросистема поєднує в собі ретро-стиль і сучасні характеристики. Класичний дерев’яний корпус, алюмінієвий регулятор гучності з матовою поверхнею та яскравий дисплей роблять цей пристрій привабливим центральним елементом усюди, де б Ви не забажали розслабитися.

Переглянути всі переваги

Ретро вигляд. Сучасний звук.

  • Bluetooth®

  • DAB+

Програвач компакт-дисків. Цифрове радіо DAB+/FM

Ця стильна, вбудована мікросистема дозволяє здійснювати потокову передачу списків відтворення тощо. Згадайте про класику в колекції компакт-дисків завдяки програвачу компакт-дисків, що також відтворює компакт-диски з файлами MP3 та записані компакт-диски. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом. Можна налаштувати до 20 станцій DAB+ чи FM як вибрані.

Бездротова передача музики Bluetooth

Вага: 4,78 кг

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kvalitní zvuk

S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.

Плюси

Kvalita, design

Мінуси

Nic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTB4800 Hudební mikrosystém

Дата використання 2019-04-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTB4800 Hudební mikrosystém

Дата використання 2019-04-19

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