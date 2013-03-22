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      BTD2180 Micro music system

      BTD2180/12

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      BTD2180 Micro music system

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      BTD2180 Micro music system
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      BTD2180 Micro music system

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      Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

      Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

      Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

      Функції таймерів увімкнення та сну

      Функції таймерів увімкнення та сну

      Багато будильників мають кілька варіантів сигналів. Цей радіогодинник Philips дозволяє прокидатися під радіо або звичайний зумер. Таймер сну дозволяє запрограмувати відтворення музики, поки Ви не заснете. Цей радіогодинник має усе, що потрібне для налаштування будильника, – ранковий зумер, який впевнено лунає, та функцію відтворення улюбленої музики перед сном.

      Регулювання цифрового звуку

      Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "збалансований", "чіткий", "потужний", "теплий" та "яскравий" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

      Моторизований завантажувач компакт-дисків для зручного доступу

      Моторизовані дверцята на передній панелі, що відсуваються, додають особливого стилю й без того елегантній конструкції цієї системи. Стильні та функціональні дверцята, за якими ховається диск, плавно посуваються вгору та вниз одним натисненням кнопки, коли потрібно змінити музику. Просто сядьте і насолоджуйтеся динамічним звуком, спостерігаючи за відтворенням диска через прозоре віконце.

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      Звук Philips

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