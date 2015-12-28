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Надайте мелодіям енергії
Слухайте цифрову музику зі смартфону через Bluetooth або відтворюйте диски MP3 та CD-R/RW на цій мікросистемі Philips. Гучномовці з фазоінвертором та максимальна вихідна потужність 30 Вт забезпечують сенсаційні баси та звук, що наповнює кімнату.
Bluetooth®
USB-роз’єм для заряджання
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості цифрової музики через вбудоване пряме з’єднання USB Direct.
Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.
4.5
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Barbarka13
28/12/2015
Polska
Перевірений покупець
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM1360 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM1360 Mikrowieża
Arachna
28/12/2015
Polska
Перевірений покупець
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM1360 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM1360 Mikrowieża
vana8
02/01/2017
Eesti
Перевірений покупець
Hinna ja kvaliteedi suhe paigas
Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM1360 Mikromuusikasüsteem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM1360 Mikromuusikasüsteem