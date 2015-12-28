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Більше не доступний

Музична мікросистема

BTM1360/12

4.5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Надайте мелодіям енергії

Слухайте цифрову музику зі смартфону через Bluetooth або відтворюйте диски MP3 та CD-R/RW на цій мікросистемі Philips. Гучномовці з фазоінвертором та максимальна вихідна потужність 30 Вт забезпечують сенсаційні баси та звук, що наповнює кімнату.

Переглянути всі переваги

Надайте мелодіям енергії

  • Bluetooth®

  • USB-роз’єм для заряджання

Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфону

Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфону

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Пряме з’єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики

Пряме з’єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики

Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості цифрової музики через вбудоване пряме з’єднання USB Direct.

Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

28/12/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM1360 Mikrowieża

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM1360 Mikrowieża

28/12/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM1360 Mikrowieża

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM1360 Mikrowieża

02/01/2017

Eesti

Eesti

Перевірений покупець

Hinna ja kvaliteedi suhe paigas

Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM1360 Mikromuusikasüsteem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM1360 Mikromuusikasüsteem

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