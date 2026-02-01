Відтворення MP3/WMA-CD, CD та CD-RW

Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.