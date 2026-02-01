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BTM177 Micro Hi-Fi System

BTM177/12

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Відтворення MP3/WMA-CD, CD та CD-RW

Відтворення MP3/WMA-CD, CD та CD-RW

Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.

Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

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