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Більше не доступний
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-роз’єм для заряджання
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.
4.4
з 5
18
Відгуки
87%
рекомендують цей виріб
gk5500
10/04/2019
Україна
Отличный музыкальный центр
Очень компактный с широкими функциями музыкальный центр
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2310 Музична мікросистема
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2310 Музична мікросистема
Maciek123
30/04/2020
Polska
POLECAM
świetna wieza! dzwiek super no i basik daje rade! polecam gorąco
Цей відгук про BTM2310 Mikrowieża
Цей відгук про BTM2310 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mikrowieża przez duże "M"
Korzystny zakup. Stosunek ceny do jakości jak i możliwości urządzenia jest bardzo dobry. Bardzo przydatny korektor dźwięku umożliwia dopasowanie dźwięku do gatunku muzycznego. Często korzystam z tej opcji i sobie chwalę. Wzmocnienie bassu rzeczywiście daje lepszy, mocniejszy bass. Wieża wygląda ładnie, jest funkcjonalna, a zarazem prosta w obsłudze. W danym segmencie cenowym trudno o lepszy sprzęt. Warto kupić!!
Плюси
ładny design, czyste brzmienie
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2310 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2310 Mikrowieża