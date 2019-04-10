КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Розслабляйтеся під чудову музику
  • Розслабляйтеся під чудову музику
  • Розслабляйтеся під чудову музику
  • Розслабляйтеся під чудову музику

Більше не доступний

Музична мікросистема

BTM2310/12

4.4
| (18) Відгуки | 87% рекомендують цей виріб
Розслабляйтеся під чудову музику
Слухайте мелодії, збережені на смартфоні, передавайте музичну бібліотеку через Bluetooth і відтворюйте компакт-диски з MP3-файлами за допомогою цієї компактної універсальної музичної системи Philips. Заряджайте всі розумні пристрої – від смартфонів до планшетів – за допомогою USB-роз’єму для заряджання.
Переглянути всі переваги

У полоні звуку

Розслабляйтеся під чудову музику

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-роз’єм для заряджання

Бездротова передача музики через Bluetooth

Бездротова передача музики через Bluetooth

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Максимальна вихідна потужність: 15 Вт RMS

Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.4

з 5

18

Відгуки

87%

рекомендують цей виріб

1

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный музыкальный центр

Очень компактный с широкими функциями музыкальный центр

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2310 Музична мікросистема

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2310 Музична мікросистема

30/04/2020

Polska

Polska

POLECAM

świetna wieza! dzwiek super no i basik daje rade! polecam gorąco

Цей відгук про BTM2310 Mikrowieża

Цей відгук про BTM2310 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mikrowieża przez duże "M"

Korzystny zakup. Stosunek ceny do jakości jak i możliwości urządzenia jest bardzo dobry. Bardzo przydatny korektor dźwięku umożliwia dopasowanie dźwięku do gatunku muzycznego. Często korzystam z tej opcji i sobie chwalę. Wzmocnienie bassu rzeczywiście daje lepszy, mocniejszy bass. Wieża wygląda ładnie, jest funkcjonalna, a zarazem prosta w obsłudze. W danym segmencie cenowym trudno o lepszy sprzęt. Warto kupić!!

Плюси

ładny design, czyste brzmienie

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2310 Mikrowieża

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2310 Mikrowieża

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.