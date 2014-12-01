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Більше не доступний
4.6
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Quba992
01/12/2014
Polska
Super kamera Philipsa !!
Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CAM295BL Kamera HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CAM295BL Kamera HD
Quba992
01/12/2014
Polska
Super kamera Philipsa !!
Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CAM295BL Kamera HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CAM295BL Kamera HD
kruchtet
17/12/2013
Polska
Super kamerka
Rewelacyjny sprzęt za rozsądną cenę. Polecam serdecznie!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CAM295BL Kamera HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CAM295BL Kamera HD