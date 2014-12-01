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Більше не доступний

CAM295BL HD camcorder

CAM295BL/00

4.6

| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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4.6

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

01/12/2014

Polska

Polska

Super kamera Philipsa !!

Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CAM295BL Kamera HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CAM295BL Kamera HD

01/12/2014

Polska

Polska

Super kamera Philipsa !!

Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CAM295BL Kamera HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CAM295BL Kamera HD

17/12/2013

Polska

Polska

Super kamerka

Rewelacyjny sprzęt za rozsądną cenę. Polecam serdecznie!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CAM295BL Kamera HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CAM295BL Kamera HD

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