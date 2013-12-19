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Більше не доступний
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Arek55
19/12/2013
Polska
Montaz fragmentow filmow, zdjec w calosc (edycja).
Latwa obsluga, jakosc filmow HD i SD. Stosunek jakosci do ceny bdb.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CAM295WH Kamera HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CAM295WH Kamera HD
robinssons
07/11/2013
Polska
Kamera jest ok tylko..
Witam używam kamerki Philipsa od jakiegoś czasu i muszę przyznać iż nagrywanie filmów jest w dość dobrej jakości . Tylko przy mocniejszym zbliżeniu obraz zaczyna pływać i już nie widać tak ostro . Z drugiej strony patrząc za takie pieniądze kamerka jest OK trzeba tylko pamiętać aby kupić kartę pamięci klasy 10 bo na innych filmy się zacinają . Pozdrawiam Robert
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CAM295WH Kamera HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CAM295WH Kamera HD