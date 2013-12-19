КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Ізольований знімок виробу
  • Ізольований знімок виробу

Більше не доступний

CAM295WH HD camcorder

CAM295WH/00

4.5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Переглянути всі переваги

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

19/12/2013

Polska

Polska

Montaz fragmentow filmow, zdjec w calosc (edycja).

Latwa obsluga, jakosc filmow HD i SD. Stosunek jakosci do ceny bdb.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CAM295WH Kamera HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CAM295WH Kamera HD

07/11/2013

Polska

Polska

Kamera jest ok tylko..

Witam używam kamerki Philipsa od jakiegoś czasu i muszę przyznać iż nagrywanie filmów jest w dość dobrej jakości . Tylko przy mocniejszym zbliżeniu obraz zaczyna pływać i już nie widać tak ostro . Z drugiej strony patrząc za takie pieniądze kamerka jest OK trzeba tylko pamiętać aby kupić kartę pamięci klasy 10 bo na innych filmy się zacinają . Pozdrawiam Robert

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CAM295WH Kamera HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CAM295WH Kamera HD

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції