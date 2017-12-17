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Насолоджуйтесь живою музикою в автомобілі
Насолоджуйтеся музикою із різних джерел в автомобілі за допомогою Philips CE235BT. Залишайтеся на зв’язку, підключивши музику з мобільного пристрою та важливі дзвінки завдяки вбудованому ресиверу Bluetooth®. Крім того, пристрій має знімні передні панелі із захистом від крадіжок. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтесь живою музикою в автомобілі
Насолоджуйтеся музикою із різних джерел в автомобілі за допомогою Philips CE235BT. Залишайтеся на зв’язку, підключивши музику з мобільного пристрою та важливі дзвінки завдяки вбудованому ресиверу Bluetooth®. Крім того, пристрій має знімні передні панелі із захистом від крадіжок. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтесь живою музикою в автомобілі
Насолоджуйтеся музикою із різних джерел в автомобілі за допомогою Philips CE235BT. Залишайтеся на зв’язку, підключивши музику з мобільного пристрою та важливі дзвінки завдяки вбудованому ресиверу Bluetooth®. Крім того, пристрій має знімні передні панелі із захистом від крадіжок. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтесь живою музикою в автомобілі
Насолоджуйтеся музикою із різних джерел в автомобілі за допомогою Philips CE235BT. Залишайтеся на зв’язку, підключивши музику з мобільного пристрою та важливі дзвінки завдяки вбудованому ресиверу Bluetooth®. Крім того, пристрій має знімні передні панелі із захистом від крадіжок. Переглянути усі переваги
Автомобільна аудіосистема
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Інноваційна технологія Philips Music Zone дозволяє водію та пасажирам насолоджуватися музикою з яскравішим просторовим ефектом так, як це задумано автором. Можна легко змінювати зони прослуховування музики з водія на пасажирів і навпаки для найкращого зосередження на звуці в автомобілі. Спеціальна кнопка керування зонами пропонує три попередньо встановлені налаштування – "Зліва", "Справа", "Спереду" (та "Усе") – що дозволяє легко й динамічно найкраще налаштувати прослуховування для себе чи також для пасажирів.
Увімкніть режим динамічного підсилення низьких частот (DBB), і низькі частоти електронним чином підсилюватимуться для послідовного відтворення звуку, особливо коли вибрано низький рівень гучності гучномовця. Завжди лунатимуть вражаючі баси.
Ця функція дозволяє знайти композицію або альбом набагато швидше, дозволяючи переглядати пісні та папки, які є звичайним вмістом пристроїв USB/SDHC. За допомогою спеціальної кнопки папки/пісні для пошуку потрібно лише три простих кроки – натисніть папку/пісню, поверніть регулятор гучності і натисніть, щоб вибрати. Цей простий процес дозволяє швидко та легко шукати музику, дозволяючи зосередитися на керуванні автомобілем.
Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких та високих частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі й високі частоти та гучність вище оригінального максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що вдосконалить будь-яку музику.
Функція "вільні руки" Bluetooth дозволяє безпечно користуватися мобільним телефоном за кермом, завдяки чому Ви не пропустите жодного важливого виклику. За допомогою вбудованого приймача Bluetooth® можна також зручно передавати музичні файли з телефону на автомобільну розважальну систему.
Новий універсальний USB-інтерфейс для заряджання Philips забезпечує 1 А струму для розумного пристрою, чого достатньо для заряджання батареї та його живлення для інтенсивного використання. Програмний протокол також призначений для універсально сумісного використання з практично всіма розумними телефонами, доступними на ринку, і починає заряджання відразу після підключення до USB.
FLAC (Free Lossless Audio Codec) – формат аудіокодування для стиснення цифрового аудіо без втрат. Цифрове аудіо, стиснуте алгоритмом FLAC, як правило, можна зменшити до приблизно половини його початкового розміру і розархівувати до ідентичної копії оригінальних аудіоданих, що забезпечує чіткий та автентичний звук.
Висококонтрастний РК-дисплей
Дисплей
Відтворення з носіїв
Відтворення аудіо
Тюнер/Прийом/Передача
Звук
Під'єднання
Безпека/захист від крадіжок
Аксесуари
Потужність
Розміри
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