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    Автомобільна аудіосистема

    CE235BT/13
    Загальна оцінка / 5
    • Насолоджуйтесь живою музикою в автомобілі Насолоджуйтесь живою музикою в автомобілі Насолоджуйтесь живою музикою в автомобілі
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      SDHC

      Автомобільна аудіосистема

      CE235BT/13
      Загальна оцінка / 5

      Насолоджуйтесь живою музикою в автомобілі

      Насолоджуйтеся музикою із різних джерел в автомобілі за допомогою Philips CE235BT. Залишайтеся на зв’язку, підключивши музику з мобільного пристрою та важливі дзвінки завдяки вбудованому ресиверу Bluetooth®. Крім того, пристрій має знімні передні панелі із захистом від крадіжок. Переглянути усі переваги

      Автомобільна аудіосистема

      Насолоджуйтесь живою музикою в автомобілі

      Насолоджуйтеся музикою із різних джерел в автомобілі за допомогою Philips CE235BT. Залишайтеся на зв’язку, підключивши музику з мобільного пристрою та важливі дзвінки завдяки вбудованому ресиверу Bluetooth®. Крім того, пристрій має знімні передні панелі із захистом від крадіжок. Переглянути усі переваги

      Насолоджуйтесь живою музикою в автомобілі

      Насолоджуйтеся музикою із різних джерел в автомобілі за допомогою Philips CE235BT. Залишайтеся на зв’язку, підключивши музику з мобільного пристрою та важливі дзвінки завдяки вбудованому ресиверу Bluetooth®. Крім того, пристрій має знімні передні панелі із захистом від крадіжок. Переглянути усі переваги

      Автомобільна аудіосистема

      Насолоджуйтесь живою музикою в автомобілі

      Насолоджуйтеся музикою із різних джерел в автомобілі за допомогою Philips CE235BT. Залишайтеся на зв’язку, підключивши музику з мобільного пристрою та важливі дзвінки завдяки вбудованому ресиверу Bluetooth®. Крім того, пристрій має знімні передні панелі із захистом від крадіжок. Переглянути усі переваги

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        Автомобільна аудіосистема

        Автомобільна аудіосистема

        Усього:

        Насолоджуйтесь живою музикою в автомобілі

        У полоні звуку

        • USB/SDHC
        • Bluetooth
        • Аудіо без втрат
        Music Zone для регульованої області найкращого сприйняття

        Music Zone для регульованої області найкращого сприйняття

        Інноваційна технологія Philips Music Zone дозволяє водію та пасажирам насолоджуватися музикою з яскравішим просторовим ефектом так, як це задумано автором. Можна легко змінювати зони прослуховування музики з водія на пасажирів і навпаки для найкращого зосередження на звуці в автомобілі. Спеціальна кнопка керування зонами пропонує три попередньо встановлені налаштування – "Зліва", "Справа", "Спереду" (та "Усе") – що дозволяє легко й динамічно найкраще налаштувати прослуховування для себе чи також для пасажирів.

        Режим динамічного підсилення низьких частот електронним чином підсилює низькі частоти

        Режим динамічного підсилення низьких частот електронним чином підсилює низькі частоти

        Увімкніть режим динамічного підсилення низьких частот (DBB), і низькі частоти електронним чином підсилюватимуться для послідовного відтворення звуку, особливо коли вибрано низький рівень гучності гучномовця. Завжди лунатимуть вражаючі баси.

        Перегляд за папкою або піснею для миттєвого пошуку або швидкого доступу

        Перегляд за папкою або піснею для миттєвого пошуку або швидкого доступу

        Ця функція дозволяє знайти композицію або альбом набагато швидше, дозволяючи переглядати пісні та папки, які є звичайним вмістом пристроїв USB/SDHC. За допомогою спеціальної кнопки папки/пісні для пошуку потрібно лише три простих кроки – натисніть папку/пісню, поверніть регулятор гучності і натисніть, щоб вибрати. Цей простий процес дозволяє швидко та легко шукати музику, дозволяючи зосередитися на керуванні автомобілем.

        MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

        MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

        Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких та високих частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі й високі частоти та гучність вище оригінального максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що вдосконалить будь-яку музику.

        Вбудований приймач Bluetooth для викликів та потокової передачі музики

        Вбудований приймач Bluetooth для викликів та потокової передачі музики

        Функція "вільні руки" Bluetooth дозволяє безпечно користуватися мобільним телефоном за кермом, завдяки чому Ви не пропустите жодного важливого виклику. За допомогою вбудованого приймача Bluetooth® можна також зручно передавати музичні файли з телефону на автомобільну розважальну систему.

        USB-роз’єм для відтворення музики та швидкого заряджання

        USB-роз’єм для відтворення музики та швидкого заряджання

        Новий універсальний USB-інтерфейс для заряджання Philips забезпечує 1 А струму для розумного пристрою, чого достатньо для заряджання батареї та його живлення для інтенсивного використання. Програмний протокол також призначений для універсально сумісного використання з практично всіма розумними телефонами, доступними на ринку, і починає заряджання відразу після підключення до USB.

        Підтримка форматів аудіо без втрат для чіткого й автентичного звучання

        Підтримка форматів аудіо без втрат для чіткого й автентичного звучання

        FLAC (Free Lossless Audio Codec) – формат аудіокодування для стиснення цифрового аудіо без втрат. Цифрове аудіо, стиснуте алгоритмом FLAC, як правило, можна зменшити до приблизно половини його початкового розміру і розархівувати до ідентичної копії оригінальних аудіоданих, що забезпечує чіткий та автентичний звук.

        Вбудовані 4 підсилювачі потужністю 50 Вт для відмінної якості звуку

        Вбудовані 4 підсилювачі потужністю 50 Вт для відмінної якості звуку

        Знімна передня панель для захисту від крадіжок

        Знімна передня панель для захисту від крадіжок

        Висококонтрастний РК-дисплей для ідеального перегляду

        Висококонтрастний РК-дисплей

        Технічні характеристики

        • Дисплей

          Тип
          Висококонтрастний ч/б РК-дисплей
          Підсвітка кнопок
          Синій

        • Відтворення з носіїв

          USB-накопичувач
          Так
          Карта SD/SDHC
          Так
          MP3 Link
          для портативного відтворення музики у форматі MP3
          Потокова передача музики Bluetooth
          Так

        • Відтворення аудіо

          Формат стиснення
          • MP3
          • FLAC
          • WAV
          Підтримка позначок ID3
          Назва пісні, виконавець, альбом
          Швидкість обробки даних MP3
          32–320 кбіт/с та змінна швидкість передачі даних
          Режими USB / SDHC
          • Швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед
          • Відтворення/пауза
          • Попередня/наступна
          • Повтор
          • Довільне відтворення

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Діапазони тюнера
          • AM
          • FM стерео
          Автоматичне цифрове налаштування
          Так
          Вдосконалення тюнера
          Автоматичний пошук та збереження
          Кількість попередньо встановлених станцій
          18 (FM), 12 (AM)
          RDS
          • Назва станції
          • Тип програми
          • Новини і трафік
          • Автоматична частота

        • Звук

          Еквалайзер
          2 діапазони
          Налаштування еквалайзера
          • Класика
          • Джаз
          • Поп
          • Рок
          • Звичайний
          • Оптимальний
          • Техно
          • Користувацький
          Покращення звуку
          • MAX Sound
          • Динамічне підсилення низьких частот
          • Music Zone
          Вихідна потужність (макс.)
          50 Вт x 4 канали
          Вихідна потужність (RMS)
          22 Вт x 4 канали (4 Ом, 10% T.H.D.)

        • Під'єднання

          Мікрофон
          • Вбудований мікрофон
          • Вхід для зовнішнього мікрофона
          Вихід попереднього підсилювача
          1 пара RCA (Л/П)
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • Режим "вільні руки"
          Версія Bluetooth
          2.0+EDR
          Дротове дистанційне введення
          Так

        • Безпека/захист від крадіжок

          Передня панель
          Знімна

        • Аксесуари

          Дистанційне керування
          Не входить у комплект
          Посібник користувача
          • Англійська
          • Голландська
          • Французька
          • Німецька
          • Італійська
          Короткий посібник
          Англійська, французька, голландська, німецька, італійська, іспанська, португальська

        • Потужність

          Живлення
          12 В постійного струму
          Швидке заряджання через USB
          5 В 1 А (макс.)

        • Розміри

          Корпус
          1 Din
          Розміри виробу (з панеллю)
          188 x 58 x 120 мм (Ш x В x Г)
          Розміри виробу (без панелі)
          188 x 58 x 95 мм (Ш x В x Г)

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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