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CED1900BT Car audio video system

CED1900BT/12

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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Music Zone для регульованої області найкращого сприйняття

Music Zone для регульованої області найкращого сприйняття

Інноваційна технологія Philips Music Zone дозволяє водію та пасажирам насолоджуватися музикою з яскравішим просторовим ефектом так, як це задумано автором. Можна легко змінювати зони прослуховування музики з водія на пасажирів і навпаки для найкращого зосередження на звуці в автомобілі. Спеціальна кнопка керування зонами пропонує три попередньо встановлені налаштування – "Зліва", "Справа", "Спереду" (та "Усе") – що дозволяє легко й динамічно найкраще налаштувати прослуховування для себе чи також для пасажирів.

Суперзахист від ударів для безпроблемного відтворення музики

Відтворення відео DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® та MPEG4

Відтворення відео DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® та MPEG4

Програвач Philips сумісний з більшістю DVD-дисків та компакт-дисків, доступних на ринку. DVD+/-R може приймати обидва стандартні формати DVD з можливістю запису. DVD+/-RW працює з обома стандартними типами дисків із можливістю повторного запису. SVCD (Super VideoCD) відтворює значно чіткіше зображення, ніж VCD завдяки вищій роздільній здатності. MPEG4 створено для забезпечення відео DVD-якості (MPEG-2) за нижчої швидкості передачі даних та менших розмірів файлів. Кодек DivX – це вдосконалена технологія стиснення відео на основі MPEG4 для стиснення цифрового відео зі збереженням високої якості зображення.

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

15/04/2019

Україна

Україна

Эта техника отличная!!!

Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CED1900BT Car audio video system

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CED1900BT Car audio video system

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