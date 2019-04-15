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Більше не доступний
CED1900BT/12
Інноваційна технологія Philips Music Zone дозволяє водію та пасажирам насолоджуватися музикою з яскравішим просторовим ефектом так, як це задумано автором. Можна легко змінювати зони прослуховування музики з водія на пасажирів і навпаки для найкращого зосередження на звуці в автомобілі. Спеціальна кнопка керування зонами пропонує три попередньо встановлені налаштування – "Зліва", "Справа", "Спереду" (та "Усе") – що дозволяє легко й динамічно найкраще налаштувати прослуховування для себе чи також для пасажирів.
Програвач Philips сумісний з більшістю DVD-дисків та компакт-дисків, доступних на ринку. DVD+/-R може приймати обидва стандартні формати DVD з можливістю запису. DVD+/-RW працює з обома стандартними типами дисків із можливістю повторного запису. SVCD (Super VideoCD) відтворює значно чіткіше зображення, ніж VCD завдяки вищій роздільній здатності. MPEG4 створено для забезпечення відео DVD-якості (MPEG-2) за нижчої швидкості передачі даних та менших розмірів файлів. Кодек DivX – це вдосконалена технологія стиснення відео на основі MPEG4 для стиснення цифрового відео зі збереженням високої якості зображення.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Pricolisc
15/04/2019
Україна
Эта техника отличная!!!
Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CED1900BT Car audio video system
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CED1900BT Car audio video system