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Більше не доступний
CED780/51
Інноваційна технологія Philips FullSound вправно відновлює деталі стиснутої музики формату MP3, збагачуючи та покращуючи її, що дозволяє насолоджуватися справді дивовижною музикою без спотворення. Базуючись на алгоритмі післяобробки аудіо, FullSound поєднує багатий досвід Philips у галузі відтворення музики з потужним процесором цифрових сигналів останнього покоління. Результат: насиченіші низькі частоти з більшою глибиною і потужністю, краща чіткість голосу та інструментів, а також насичені деталі. Відкрийте для себе стиснуту музику формату MP3 по-новому з реалістичним звуком, який торкнеться Вашого серця.
Інноваційна технологія Philips Music Zone дозволяє водію та пасажирам насолоджуватися музикою з яскравішим просторовим ефектом так, як це задумано автором. Можна легко змінювати зони прослуховування музики з водія на пасажирів і навпаки для найкращого зосередження на звуці в автомобілі. Спеціальна кнопка керування зонами пропонує три попередньо встановлені налаштування – "Зліва", "Справа", "Спереду" (та "Усе") – що дозволяє легко й динамічно найкраще налаштувати прослуховування для себе чи також для пасажирів.
Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких та високих частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі й високі частоти та гучність вище оригінального максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що вдосконалить будь-яку музику.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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