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CED780 Car audio video system

CED780/51

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Завдяки технології FullSound MP3-музика оживає

Завдяки технології FullSound MP3-музика оживає

Інноваційна технологія Philips FullSound вправно відновлює деталі стиснутої музики формату MP3, збагачуючи та покращуючи її, що дозволяє насолоджуватися справді дивовижною музикою без спотворення. Базуючись на алгоритмі післяобробки аудіо, FullSound поєднує багатий досвід Philips у галузі відтворення музики з потужним процесором цифрових сигналів останнього покоління. Результат: насиченіші низькі частоти з більшою глибиною і потужністю, краща чіткість голосу та інструментів, а також насичені деталі. Відкрийте для себе стиснуту музику формату MP3 по-новому з реалістичним звуком, який торкнеться Вашого серця.

Music Zone для регульованої області найкращого сприйняття

Music Zone для регульованої області найкращого сприйняття

Інноваційна технологія Philips Music Zone дозволяє водію та пасажирам насолоджуватися музикою з яскравішим просторовим ефектом так, як це задумано автором. Можна легко змінювати зони прослуховування музики з водія на пасажирів і навпаки для найкращого зосередження на звуці в автомобілі. Спеціальна кнопка керування зонами пропонує три попередньо встановлені налаштування – "Зліва", "Справа", "Спереду" (та "Усе") – що дозволяє легко й динамічно найкраще налаштувати прослуховування для себе чи також для пасажирів.

MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких та високих частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі й високі частоти та гучність вище оригінального максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що вдосконалить будь-яку музику.

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