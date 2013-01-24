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На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дані про енергозбереження
Докладні відомості шукайте в документі на сторінці підтримки в розділі «Посібники і документація». Переглянути усі переваги
Дані про енергозбереження
Докладні відомості шукайте в документі на сторінці підтримки в розділі «Посібники і документація». Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дані про енергозбереження
Докладні відомості шукайте в документі на сторінці підтримки в розділі «Посібники і документація». Переглянути усі переваги
Дані про енергозбереження
Ціна магазину Philips
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