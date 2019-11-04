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    Minicells

    Батарея

    CR1632/00B
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    • Високоякісна технологія для невеликих пристроїв Високоякісна технологія для невеликих пристроїв Високоякісна технологія для невеликих пристроїв
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      Minicells Батарея

      CR1632/00B

      Високоякісна технологія для невеликих пристроїв

      Забезпечує тривалу щоденну роботу невеликих електронних пристроїв Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Minicells Батарея

      Високоякісна технологія для невеликих пристроїв

      Забезпечує тривалу щоденну роботу невеликих електронних пристроїв Переглянути усі переваги

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      Minicells

      Minicells

      Батарея

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      Високоякісна технологія для невеликих пристроїв

      • Літієва

      Надійна для довготривалої ефективності

      У виробництві використовується відмінна технологія для забезпечення надійної та довготривалої функціональності.

      Літієва, лужна технології та технологія використання срібла для малих пристроїв

      Літієва, лужна технології та технологія використання срібла пропонують надійну максимальну потужність та термін експлуатації для малих пристроїв.

      Батарея залишається свіжою для використання протягом 5 років

      Кожна батарея втрачає енергію, коли нею не користуватися. Ми гарантуємо, що батарея міститиме щонайменше 80% початкової енергії до закінчення терміну придатності.

      Повна лінійка для широкого ряду застосувань

      Повна лінійка літієвих батарей Philips Minicells для широкого ряду застосувань.

      Безпечний для дітей дизайн упаковки, безпечніше використання

      Безпечніший для використання дизайн упаковки

      Батарея Minicells не містить ртуті

      Батарея Minicells не містить ртуті для захисту довкілля.

      Дизайн із захистом від протікання

      Захист від протікання батарей Minicells

      Корисні в широкому діапазоні температур

      Корисні в широкому діапазоні температур (від -20  C до +60  C)

      Технічні характеристики

      • Екологічні специфікації

        Хімічний склад
        Літієва
        Важкі метали
        • Без кадмію
        • Без ртуті
        • Без свинцю
        Пакувальний матеріал
        • Картон
        • ПЕТ
        Тип упаковки
        ПЕТ блістер-упаковка

      • Потужність

        Тип батареї
        Таблетка / літієва
        Напруга батареї
        3.0  В

      • Технічні характеристики

        Термін придатності
        5 років
        Взаємозамінність із
        CR1632

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