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Високоякісна технологія для невеликих пристроїв
Забезпечує тривалу щоденну роботу невеликих електронних пристроїв Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Високоякісна технологія для невеликих пристроїв
Забезпечує тривалу щоденну роботу невеликих електронних пристроїв Переглянути усі переваги
Батарея
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У виробництві використовується відмінна технологія для забезпечення надійної та довготривалої функціональності.
Літієва, лужна технології та технологія використання срібла пропонують надійну максимальну потужність та термін експлуатації для малих пристроїв.
Кожна батарея втрачає енергію, коли нею не користуватися. Ми гарантуємо, що батарея міститиме щонайменше 80% початкової енергії до закінчення терміну придатності.
Повна лінійка літієвих батарей Philips Minicells для широкого ряду застосувань.
Безпечніший для використання дизайн упаковки
Батарея Minicells не містить ртуті для захисту довкілля.
Захист від протікання батарей Minicells
Корисні в широкому діапазоні температур (від -20 C до +60 C)
Екологічні специфікації
Потужність
Технічні характеристики
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