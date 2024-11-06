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CRP588
Для приготування свіжої їжі для дитини
Ця кришка щільно закриває чашу пароварки-блендера Philips Avent 2-в-1. Для приготування на парі або змішування інгредієнтів для вашої дитини.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Час від часу виріб потрібно оновлювати, але це ще ніколи не було так легко, як із використанням запасних частин Philips. Усе це з гарантованою якістю Philips.
Замінна деталь
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