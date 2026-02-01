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CarStudioАвтомобільна аудіосистема

CSM102/12

Легкі вказівки до місця призначення

Philips CSM102 дає легкі вказівки до місця призначення завдяки високочутливій антені для точної навігації.

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Легкі вказівки до місця призначення

Високочутлива антена для точної навігації

Одночасна робота аудіовідеообладнання та навігації

На базі аудіовідеосистеми Philips для швидкої відповіді

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