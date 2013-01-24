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Легкі вказівки до місця призначення
Philips CSM102 дає легкі вказівки до місця призначення завдяки високочутливій антені для точної навігації.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легкі вказівки до місця призначення
Philips CSM102 дає легкі вказівки до місця призначення завдяки високочутливій антені для точної навігації.
Легкі вказівки до місця призначення
Philips CSM102 дає легкі вказівки до місця призначення завдяки високочутливій антені для точної навігації.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легкі вказівки до місця призначення
Philips CSM102 дає легкі вказівки до місця призначення завдяки високочутливій антені для точної навігації.
Автомобільна аудіосистема
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