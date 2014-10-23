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Більше не доступний
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
mates001
23/10/2014
Česká republika
tento produkt je dobre staveny ma krasny vykon 300W
tento produkt je ovalny proto jsem si ho vybral pac maj presny trar co potrebuji. a hlavne me nejvice na nich zaujal ten spickovy vykon 300W
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta