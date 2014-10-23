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CSP6911 Car coaxial speaker

CSP6911/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

23/10/2014

Česká republika

Česká republika

tento produkt je dobre staveny ma krasny vykon 300W

tento produkt je ovalny proto jsem si ho vybral pac maj presny trar co potrebuji. a hlavne me nejvice na nich zaujal ten spickovy vykon 300W

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta

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