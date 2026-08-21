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Розширена гарантія 3 роки
Створений для тиші. Побудований для потужності.
Відчуйте потужне та тихе охолодження з 3 швидкостями та плавним обертанням для персоналізованого комфорту. Виготовлений із якісних матеріалів і з елегантним сучасним дизайном, цей настільний вентилятор забезпечує тривалу надійність і стильну роботу — ідеально підходить для будь-якого приміщення.
Потужний потік повітря до 2000 м³/год
Тихе охолодження на рівні 35 дБ(А) (1)
3 швидкості для персоналізованого комфорту
Автоматичне обертання і нахил
Діаметр головки 35 см
Завдяки потужності охолодження до 2000 м³/год і 5 лопатям цей вентилятор забезпечує інтенсивний потік повітря, який усуває застояле повітря та наповнює ваш простір свіжістю для комфорту протягом усього дня.
Працюючи на рівні лише 35 дБ(А) (1) — що порівнянно зі спокійною спальнею вночі — цей вентилятор забезпечує потужне охолодження, зберігаючи спокійну, тиху атмосферу, ідеальну для сну, роботи або читання.
Відчуйте освіжаючий потік повітря, який поширюється на відстань до 30 м, забезпечуючи приємний вітерець по всій кімнаті. Незалежно від відстані, насолоджуйтеся стабільним охолодженням, де б ви не були.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Rafal Wysz
21/08/2026
Polska
Wiatrak Philips
Extra wiatrak i obsluga. Na drugi dzien od zamowienia rano juz mialem paczke. Bardzo cichy jest i super robi wiatr.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
(1) Рівень звуку на найнижчій швидкості.