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CX2050/00
Тихий і потужний. Стильний і компактний.
Максимальне охолодження, мінімальний шум. Вентилятор розроблений так, щоб вписатися в будь-який інтер'єр і тихо охолоджувати ваш простір. Налаштуйте його відповідно до ваших потреб: 3 швидкості, 2 режими і таймера. Крім того, насолоджуйтеся покращеною циркуляцією повітря завдяки його нахиляючійся голівці.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Серія 2000
Усього
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Вражаючий повітряний потік, який може досягати 25 метрів. Насолоджуйтесь максимальним комфортом і відчуттям свіжості незалежно від того, де ви знаходитесь; кожен у кімнаті зможе відчути прохолодний вітерець.
Насолоджуйтесь відчуттям легкого вітерця навколо вас з цим вентилятором-циркулятором повітря, з потужним повітряним потоком 738 м³/год. Попрощайтеся з застійним повітрям, розкрийте джерело свіжого повітря, яке досягатиме кожного куточка вашого простору.
На 30% тихіший завдяки інноваційній технології SilentWings (1). Ця технологія запозичила конструкцію крил у найтихішого птаха – сови, наш дизайн лопатей забезпечує тихіше охолодження з рівнем шуму всього 23 дБ(А) (2) – тихіше за шепіт!
Створений для тривалого використання, сезон за сезоном. Завдяки більш ніж 80-річному досвіду в догляді за повітрям, Philips проводить понад 110 тестів на своїх вентиляторах перед випуском, забезпечуючи високу якість і продуктивність.
Насолоджуйтеся спокійним безтурботним сном із режимом Quiet Sleep (Тихий сон). Цей режим поступово знижує швидкість вентилятора до мінімальної протягом 30 хвилин, дозволяючи вам спокійно заснути й одночасно заощаджуючи енергію.
Режим «Природний вітерець» імітує подих свіжого повітря; інтенсивність і швидкість повітря плавно чергуються від високої до низької, створюючи природнє і бадьоре відчуття в приміщенні, яке можна насолоджуватися цілий рік.
Насолоджуйтесь легким вітерцем або потужним потоком повітря з цим універсальним вентилятором, який пропонує 3 швидкісні режими, режим природного вітерця та спокійний режим сну. Виберіть налаштування, яке вам найкраще підходить, відкиньтеся назад і насолоджуйтеся.
Налаштуйте свій рівень комфорту за допомогою вентилятора, який нахиляється на 180°, забезпечуючи освіжаюче повітря саме там, де вам потрібно – будь то пряме охолодження або циркуляція повітря по всій кімнаті.
Легко поєднуючи зручність і простоту, наш вентилятор має вдосконалений дизайн лопатей для чистої та мінімалістичної естетики. Компактний і непомітний, він економить простір, без втрати продуктивністю.
Настільний і компактний дизайн і вражаюча продуктивность. Важить всього 2,3 кг, вентилятор легко переносити, і він однаково зручний як на столі, так і біля вашого ліжка вночі. Крім того, конструкція вентилятора розроблена таким чином, що його достатньо легко буде очистити, для цього його слід протерти вологою тканиною.
Наш вентилятор дозволяє вам підвищити температуру на термостаті кондиціонера на 5 градусів без втрати комфорту, заощаджуючи до 130 кВт·год на рік, що еквівалентно економії до 35 євро на ваших рахунках за електроенергію. Крім того, він енергоефективний, споживаючи максимум 24 Вт – менше, ніж традиційна лампочка, і в 90 разів менше, ніж стандартний портативний кондиціонер. (3)
Налаштуйте свій досвід охолодження за допомогою функції таймера, розробленої для вашої зручності. Плануйте до 12 годин наперед.
Ефективність
Практичність
Режими
Під'єднання
Вага та розміри
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