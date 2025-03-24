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  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення

Компактний керамічний нагрівачСерія 2000

CX2120/01

4.9
| (13) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Найшвидший спосіб обігріти приміщення
Відчуйте чудову швидкість нагрівання і низький рівень шуму в компактному дизайні. Швидке 2-секундне нагрівання з регульованою потужністю до 1500 Вт, вдосконалені функції безпеки й зручна портативність.
Переглянути всі переваги

На 25% менше енергії, ніж звичайні тепловентилятори (1)

Найшвидший спосіб обігріти приміщення

  • Швидке 2-секундне нагрівання

  • Тихий, як шепіт, із рівнем 24 дБ(А)

Комфорт миттєво: швидке нагрівання 2 с

Комфорт миттєво: швидке нагрівання 2 с

Відчуйте потужне й миттєве тепло лише за 2 секунди завдяки регульованій потужності до 1500 Вт. Ідеальний варіант для приміщень площею до 15 м2.

Надтиха робота, як шепіт

Надтиха робота, як шепіт

Відчуйте комфорт тепла з рівнем шуму лише 24 дБ(А) – тихіше, ніж шепіт – завдяки малошумному двигуну постійного струму (2). Ідеальний варіант для спокійного нічного сну, зосередженої роботи в офісі або спокійної атмосфери у вітальні.

5 ступенів захисту для вашого спокою

5 ступенів захисту для вашого спокою

Серія 2000 має 5 передових функцій безпеки: 1) захист від перекидання, 2) захист від перегрівання на 65°, 3) безпечний штекер, сертифікований VDE, 4) вогнестійкі матеріали та 5) автоматичне вимкнення після 16 годин бездіяльності. Джерело тепла, якому можна довіряти.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

13

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

24/03/2025

Україна

Україна

Чудовий обігрівач

Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається

Плюси

Швидко обігріває кімнату

Мінуси

Ні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

23/03/2025

Україна

Україна

Потужний і компактний нагрівач для дому!

Це просто маст-хев для дому! Маленький, компактний, стильний і дуже потужний. Легко переносити з кімнати в кімнату, можна встановити в будь якому куточку, на підвіконні або столі. Має декілька режимів обігріву і температурних режимів. Великий плюс це його економічне енергоспоживання. Прекрасне рішення на мінливу погоду. Рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

22/03/2025

Україна

Україна

Моє життя стало теплішим

Обігрівач просто рятує в холодну пору! Найбільше подобається, що він майже безшумний, тому не заважає ні спати, ні працювати. Нагріває приміщення буквально за лічені секунди, а ще економить електроенергію, що теж важливо. Легкий і компактний, можна без проблем переносити з кімнати в кімнату. Виглядає стильно й не займає багато місця.

Плюси

швидке нагрівання, тихий у роботі, економний, компактний, безпечний.

Мінуси

ytvf'

Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

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      Примітки

      1. (1) Цей прилад із режимом контролю температури може заощаджувати до 25% електроенергії порівняно з таким самим приладом із ручним керуванням. Показники заощадження залежать від погодних умов, географічного розташування, планування приміщення та моделей використання.

      2. (2) Рівень шуму на швидкості 1 за стандартом IEC 60704-2-2