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Швидке 2-секундне нагрівання
Тихий, як шепіт, із рівнем 24 дБ(А)
Відчуйте потужне й миттєве тепло лише за 2 секунди завдяки регульованій потужності до 1500 Вт. Ідеальний варіант для приміщень площею до 15 м2.
Відчуйте комфорт тепла з рівнем шуму лише 24 дБ(А) – тихіше, ніж шепіт – завдяки малошумному двигуну постійного струму (2). Ідеальний варіант для спокійного нічного сну, зосередженої роботи в офісі або спокійної атмосфери у вітальні.
Серія 2000 має 5 передових функцій безпеки: 1) захист від перекидання, 2) захист від перегрівання на 65°, 3) безпечний штекер, сертифікований VDE, 4) вогнестійкі матеріали та 5) автоматичне вимкнення після 16 годин бездіяльності. Джерело тепла, якому можна довіряти.
4.9
з 5
13
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Dasha1111
24/03/2025
Україна
Частина акції
Чудовий обігрівач
Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається
Плюси
Швидко обігріває кімнату
Мінуси
Ні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Vasulusa98
23/03/2025
Україна
Частина акції
Потужний і компактний нагрівач для дому!
Це просто маст-хев для дому! Маленький, компактний, стильний і дуже потужний. Легко переносити з кімнати в кімнату, можна встановити в будь якому куточку, на підвіконні або столі. Має декілька режимів обігріву і температурних режимів. Великий плюс це його економічне енергоспоживання. Прекрасне рішення на мінливу погоду. Рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
22/03/2025
Україна
Частина акції
Моє життя стало теплішим
Обігрівач просто рятує в холодну пору! Найбільше подобається, що він майже безшумний, тому не заважає ні спати, ні працювати. Нагріває приміщення буквально за лічені секунди, а ще економить електроенергію, що теж важливо. Легкий і компактний, можна без проблем переносити з кімнати в кімнату. Виглядає стильно й не займає багато місця.
Плюси
швидке нагрівання, тихий у роботі, економний, компактний, безпечний.
Мінуси
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Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
(1) Цей прилад із режимом контролю температури може заощаджувати до 25% електроенергії порівняно з таким самим приладом із ручним керуванням. Показники заощадження залежать від погодних умов, географічного розташування, планування приміщення та моделей використання.
(2) Рівень шуму на швидкості 1 за стандартом IEC 60704-2-2