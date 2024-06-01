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    • Тихий і потужний. Стильний і компактний. Тихий і потужний. Стильний і компактний. Тихий і потужний. Стильний і компактний.
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      Настільний вентилятор Серія 3000

      CX3050/01

      Загальна оцінка / 5
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      Тихий і потужний. Стильний і компактний.

      Максимальне охолодження, мінімальний шум. Вентилятор розроблений так, щоб вписатися в будь-який інтер'єр і тихо охолоджувати ваш простір. Налаштуйте його відповідно до ваших потреб: 3 швидкості, 2 режими і таймера. Крім того, насолоджуйтеся покращеною циркуляцією повітря завдяки його нахиляючійся голівці.

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      Настільний вентилятор Серія 3000

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      цей продукт
      Настільний вентилятор
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      Настільний вентилятор

      Серія 3000

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      Тихий і потужний. Стильний і компактний.

      На 30 % тихіше(1) завдяки технології SilentWings

      • Повітряний потік 738 м³/год
      • Повертання й коливання
      • Надтихий, усього 23 дБ(A)
      • Діаметр головки 22 см
      Потужне охолодження, яке ви відчуваєте навіть на відстані

      Потужне охолодження, яке ви відчуваєте навіть на відстані

      Вражаючий повітряний потік, який може досягати 25 метрів. Насолоджуйтесь максимальним комфортом і відчуттям свіжості незалежно від того, де ви знаходитесь; кожен у кімнаті зможе відчути прохолодний вітерець.

      Достатній потік повітря для циркуляції повітря у всій кімнаті

      Достатній потік повітря для циркуляції повітря у всій кімнаті

      Насолоджуйтесь відчуттям легкого вітерця навколо вас з цим вентилятором-циркулятором повітря, з потужним повітряним потоком 738 м³/год. Попрощайтеся з застійним повітрям, розкрийте джерело свіжого повітря, яке досягатиме кожного куточка вашого простору.

      Охолодження на 30 % тихіше завдяки технології лопатей SilentWings

      Охолодження на 30 % тихіше завдяки технології лопатей SilentWings

      На 30% тихіший завдяки інноваційній технології SilentWings (1). Ця технологія запозичила конструкцію крил у найтихішого птаха – сови, наш дизайн лопатей забезпечує тихіше охолодження з рівнем шуму всього 23 дБ(А) (2) – тихіше за шепіт!

      Створений для тривалого використання, ретельно протестований на якість

      Створений для тривалого використання, ретельно протестований на якість

      Створений для тривалого використання, сезон за сезоном. Завдяки більш ніж 80-річному досвіду в догляді за повітрям, Philips проводить понад 110 тестів на своїх вентиляторах перед випуском, забезпечуючи високу якість і продуктивність.

      Прохолодне повітря на протязі ночі завдяки тихому режиму роботи

      Прохолодне повітря на протязі ночі завдяки тихому режиму роботи

      Насолоджуйтеся спокійним безтурботним сном із режимом Quiet Sleep (Тихий сон). Цей режим поступово знижує швидкість вентилятора до мінімальної протягом 30 хвилин, дозволяючи вам спокійно заснути й одночасно заощаджуючи енергію.

      Режим «Природний вітерець» для створення освіжаючого повітря

      Режим «Природний вітерець» для створення освіжаючого повітря

      Режим «Природний вітерець» імітує подих свіжого повітря; інтенсивність і швидкість повітря плавно чергуються від високої до низької, створюючи природнє і бадьоре відчуття в приміщенні, яке можна насолоджуватися цілий рік.

      Індивідуальний комфорт завдяки універсальним режимам

      Індивідуальний комфорт завдяки універсальним режимам

      Насолоджуйтесь легким вітерцем або потужним потоком повітря з цим універсальним вентилятором, який пропонує 3 швидкісні режими, режим природного вітерця та спокійний режим сну. Виберіть налаштування, яке вам найкраще підходить, відкиньтеся назад і насолоджуйтеся.

      Автоматичне коливання для рівномірної прохолоди у всіх кутках

      Автоматичне коливання для рівномірної прохолоди у всіх кутках

      Налаштуйте свій рівень комфорту за допомогою вентилятора, який нахиляється на 180°, забезпечуючи освіжаюче повітря саме там, де вам потрібно – будь то пряме охолодження або циркуляція повітря по всій кімнаті.

      Компактний, сучасний дизайн

      Компактний, сучасний дизайн

      Легко поєднуючи зручність і простоту, наш вентилятор має вдосконалений дизайн лопатей для чистої та мінімалістичної естетики. Компактний і непомітний, він економить простір, без втрати продуктивністю.

      Легко переносити та чистити

      Легко переносити та чистити

      Настільний і компактний дизайн і вражаюча продуктивность. Важить всього 2,4 кг, вентилятор легко переносити, і він однаково зручний як на столі, так і біля вашого ліжка вночі. Крім того, конструкція вентилятора розроблена таким чином, що його достатньо легко буде очистити, для цього його слід протерти вологою тканиною.

      Заощаджуйте до 130 кВт·год на рахунках за електроенергію спожиту кондиціонером

      Заощаджуйте до 130 кВт·год на рахунках за електроенергію спожиту кондиціонером

      Наш вентилятор дозволяє вам підвищити температуру на термостаті кондиціонера на 5 градусів без втрати комфорту, заощаджуючи до 130 кВт·год на рік, що еквівалентно економії до 35 євро на ваших рахунках за електроенергію. Крім того, він енергоефективний, споживаючи максимум 27 Вт – менше, ніж традиційна лампочка, і в 90 разів менше, ніж стандартний портативний кондиціонер. (3)

      Підлаштовується під ваш розклад завдяки функції таймера

      Підлаштовується під ваш розклад завдяки функції таймера

      Налаштуйте свій досвід охолодження за допомогою функції таймера, розробленої для вашої зручності. Плануйте до 12 годин наперед.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Потік повітря
        738 м3/год
        Споживання енергії
        27 Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 1 Вт
        Напруга
        220–240 В
        Довжина повітряного потоку
        до 25 м

      • Практичність

        Довжина шнура
        1,8 м
        Мін. рівень шуму
        23 дБ(A)
        Макс. рівень шуму
        40 дБ(A)
        Коливання
        80°
        Нахил
        180°
        Таймер
        1 г, 2 г, 3 г, 6 г, 12 г

      • Режими

        Рівні швидкості
        3
        Природний режим
        Так
        Режим сну
        Tak

      • Під'єднання

        Додаток, підключається через Wi-Fi
        Ні
        Сумісність смартфону
        Ні

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        2,3 кг
        Вага (з упаковкою)
        4,2 кг
        Розмір головки
        22 см
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        5,9 x 25,9 x 37,5 см
        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        44,0 x 30,7 x 32,0 см

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      • (1) У порівнянні зі звичайною конструкцією лопатей вентилятора
      • (2) На найнижчій швидкості. Рівень звукової потужності тестувався відповідно до вимог IEC60704.
      • (3) Розрахунок PMV згідно з ISO7730:2005, за наступних умов: трималість роботи 8 годин/день, ціна за кВт·год: 0,25 €, загальна тривалість 90 днів, кімната 42 м², режим MAX

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      ТОВ «Філіпс Україна»
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      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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