Заощаджуйте до 130 кВт·год на рахунках за електроенергію спожиту кондиціонером

Наш вентилятор дозволяє вам підвищити температуру на термостаті кондиціонера на 5 градусів без втрати комфорту, заощаджуючи до 130 кВт·год на рік, що еквівалентно економії до 35 євро на ваших рахунках за електроенергію. Крім того, він енергоефективний, споживаючи максимум 27 Вт – менше, ніж традиційна лампочка, і в 90 разів менше, ніж стандартний портативний кондиціонер. (3)