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  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення
  • Найшвидший спосіб обігріти приміщення

Компактний керамічний нагрівачСерія 3000

CX3120/01

4.6
| (25) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Найшвидший спосіб обігріти приміщення
Відчуйте чудову швидкість нагрівання і низький рівень шуму в компактному дизайні. Швидке 2-секундне нагрівання з регульованою потужністю до 2000 Вт, технологія EcoAI для енергозбереження, можливість підключення до додатка та вдосконалені функції безпеки.
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На 50% менше енергії, ніж звичайні тепловентилятори (1)

Найшвидший спосіб обігріти приміщення

  • Швидке 2-секундне нагрівання

  • Тихий, як шепіт, із рівнем 24 дБ(А)

  • Підтримка штучного інтелекту для економії енергії

  • Підключення через додаток Air+

Комфорт миттєво: швидке нагрівання 2 с

Комфорт миттєво: швидке нагрівання 2 с

Відчуйте потужне й миттєве тепло лише за 2 секунди завдяки регульованій потужності до 2000 Вт. Ідеальний варіант для приміщень площею до 20 м2.

Надтиха робота, як шепіт

Надтиха робота, як шепіт

Відчуйте комфорт тепла з рівнем шуму лише 24 дБ(А) – тихіше, ніж шепіт – завдяки малошумному двигуну постійного струму (2). Ідеальний варіант для спокійного нічного сну, зосередженої роботи в офісі або спокійної атмосфери у вітальні.

EcoAI: на 50% менше енергії (1)

EcoAI: на 50% менше енергії (1)

Перший у світі електричний обігрівач, який використовує штучний інтелект для економії енергії під час нагрівання приміщення. Наша технологія EcoAI підлаштовується під температуру у вашій кімнаті, аналізує звички використання та відстежує зовнішню температуру, щоб оптимізувати енергоспоживання. Просто активуйте режим Auto+ у додатку Air+, щоб відкрити для себе більше функцій і насолоджуватися персоналізованим комфортом з економією енергії до 50% (1).

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

25

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

4

20/03/2025

Україна

Україна

Потужний та якісний обігрів приміщення

Відмінний нагрівач. Дуже потужний та компактний, швидко працює та нагріває приміщення за лічені хвилини. Придбала цю модель саме через компактність та неповторний дизайн. Приємно здивувала наявність віддаленого управління задопомогою додатку, з допомогою якого можна не лише змінювати потужність а і контролювати та планувати обігрівання.

Плюси

Якісний нагрів та енергоефективність

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

20/03/2025

Україна

Україна

Класний та потужний обігрівач!

Дуже подобається користуватися цим обігрівачем. Хоч він не великий, але потужний, працює чудово, нагріває кімнату максимально швидко. Працює тихенько, тому навіть вночі не заважає. Сподобалося, що є і авто вимкнення, і різні захисти від падінь і т.д. Зручно, що можна керувати ним через додаток, це дуже спрощує життя.

Плюси

Потужний, мобільний, функціональний

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

18/03/2025

Україна

Україна

Класний компактний нагрівач

Нагрівач чудовий. Виготовлений з якісного матеріалу, тому немає неприємного запаху при нагріванні. Він дуже швидко нагріває мою квартиру та працює майже беззвучно. Стильний, компактний, потужний, зручний в управлінні. Надзвичайно задоволена покупкою!

Плюси

ефективність, якість, дизайн

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

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      Примітки

      1. (1) Цей прилад із режимом Auto Plus на основі штучного інтелекту може заощаджувати до 50% електроенергії порівняно з таким самим приладом із ручним керуванням і до 25% електроенергії лише з контролем температури. Показники заощадження залежать від погодних умов, географічного розташування, планування приміщення та моделей використання

      2. (2) Рівень шуму на швидкості 1 за стандартом IEC 60704-2-2

      3. (3) Температура, що відображається в додатку, може відрізнятися від температури в приміщенні; це може бути температура навколо обігрівача