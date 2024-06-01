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CX3550/01
Тихий і потужний. Стильний і компактний.
Максимальне охолодження, мінімальний шум. Цей підлоговий вентилятор розроблений для того, щоб вписатися в будь-який інтер'єр і охолоджувати великі кімнати за допомогою потужного, ультратихого повітряного потоку. Налаштуйте свій досвід за допомогою 3 швидкостей, 2 режимів і таймера, та керуйте ним дистанційно через додаток.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Серія 3000
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Вражаючий повітряний потік, який може досягати 30 метрів. Насолоджуйтесь максимальним комфортом і відчуттям свіжості незалежно від того, де ви знаходитесь; кожен у кімнаті зможе відчути прохолодний вітерець.
Provides a powerful cooling airflow of 2562 m³/h to quickly cool the entire room. Say goodbye to stagnant air and welcome a refreshing breeze that reaches every corner of your space.
На 30% тихіший завдяки інноваційній технології SilentWings (1). Ця технологія запозичила конструкцію крил у найтихішого птаха – сови, наш дизайн лопатей забезпечує тихіше охолодження з рівнем шуму всього 19 дБ(А) (2) – тихіше за шепіт!
Створений для тривалого використання, сезон за сезоном. Завдяки більш ніж 80-річному досвіду в догляді за повітрям, Philips проводить понад 110 тестів на своїх вентиляторах перед випуском, забезпечуючи високу якість і продуктивність.
Насолоджуйтеся спокійним безтурботним сном із режимом Quiet Sleep (Тихий сон). Цей режим поступово знижує швидкість вентилятора до мінімальної протягом 30 хвилин, дозволяючи вам спокійно заснути й одночасно заощаджуючи енергію.
Режим «Природний вітерець» імітує подих свіжого повітря; інтенсивність і швидкість повітря плавно чергуються від високої до низької, створюючи природнє і бадьоре відчуття в приміщенні, яке можна насолоджуватися цілий рік.
Легко налаштовуйте параметри за допомогою додатка Air+ або на самому пристрої. Ви можете насолоджуватися легким вітерцем або потужним потоком повітря з цим універсальним вентилятором, який пропонує 3 швидкісні режими, режим природного вітерця та спокійний режим сну. Виберіть налаштування, яке вам найкраще підходить, відкиньтеся назад і насолоджуйтеся.
Більше не потрібно витрачати час на пошуки пульта дистанційного керування. Ви можете легко керувати нашим вентилятором за допомогою телефона. Налаштуйте свій комфорт за допомогою додатка Air+, регулюючи, встановлюючи розклад і багато іншого.
Відчуйте охолоджуючий бриз у кожному куточку. Наш вентилятор можна нахиляти на 30 градусів та автоматично обертати на 90 градусів, що забезпечує рівномірний потік повітря по всій кімнаті.
Позачасовий дизайн, оптимізований для продуктивності, створений з елегантністю. Завдяки прихованим лопатям і мінімалістичній естетиці, цей вентилятор бездоганно доповнює будь-який інтер'єр, чи то біля вашого ліжка вночі, чи в будь-якій кімнаті вдень.
Пропонуючи 2-в-1 варіанти висоти настільного або підлогового вентилятора, він поєднує в собі потужність великого вентилятора з сучасним, тонким дизайном, який бездоганно вписується у ваш дім.
Наш вентилятор дозволяє вам підвищити температуру на термостаті кондиціонера на 7 градусів без втрати комфорту, заощаджуючи до 180 кВт·год на рік, що еквівалентно економії до 45 євро на ваших рахунках за електроенергію. Крім того, він енергоефективний, споживаючи максимум 48 Вт – менше, ніж традиційна лампочка, і в 50 разів менше, ніж стандартний портативний кондиціонер. (3)
Завдяки інтуїтивному дизайну, наш вентилятор можна зібрати всього за кілька хвилин. Крім того, вентилятор легко чиститься - достатньо лише протерти його вологою ганчіркою.
Ефективність
Практичність
Режими
Під'єднання
Вага та розміри
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