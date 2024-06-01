Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Тихий і потужний. Стильний і компактний. Тихий і потужний. Стильний і компактний. Тихий і потужний. Стильний і компактний.
      -{discount-value}

      Підлоговий вентилятор Серія 3000

      CX3550/01

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Тихий і потужний. Стильний і компактний.

      Максимальне охолодження, мінімальний шум. Цей підлоговий вентилятор розроблений для того, щоб вписатися в будь-який інтер'єр і охолоджувати великі кімнати за допомогою потужного, ультратихого повітряного потоку. Налаштуйте свій досвід за допомогою 3 швидкостей, 2 режимів і таймера, та керуйте ним дистанційно через додаток.

      Переглянути усі переваги

      Підлоговий вентилятор Серія 3000

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Підлоговий вентилятор
      - {discount-value}

      Підлоговий вентилятор

      Серія 3000

      Усього

      recurring payment

      Тихий і потужний. Стильний і компактний.

      На 30 % тихіше(1) завдяки технології SilentWings

      • Повітряний потік 2562 м³/год
      • Повертання й коливання
      • Надзвичайно тихо працює при 19 дБ(A)
      • Діаметр головки 40 см
      Потужне охолодження, яке ви відчуваєте навіть на відстані

      Потужне охолодження, яке ви відчуваєте навіть на відстані

      Вражаючий повітряний потік, який може досягати 30 метрів. Насолоджуйтесь максимальним комфортом і відчуттям свіжості незалежно від того, де ви знаходитесь; кожен у кімнаті зможе відчути прохолодний вітерець.

      Достатній повітряний потік для миттєвого комфорту

      Достатній повітряний потік для миттєвого комфорту

      Provides a powerful cooling airflow of 2562 m³/h to quickly cool the entire room. Say goodbye to stagnant air and welcome a refreshing breeze that reaches every corner of your space.

      Охолодження на 30 % тихіше завдяки технології лопатей SilentWings

      Охолодження на 30 % тихіше завдяки технології лопатей SilentWings

      На 30% тихіший завдяки інноваційній технології SilentWings (1). Ця технологія запозичила конструкцію крил у найтихішого птаха – сови, наш дизайн лопатей забезпечує тихіше охолодження з рівнем шуму всього 19 дБ(А) (2) – тихіше за шепіт!

      Створений для тривалого використання, ретельно протестований на якість

      Створений для тривалого використання, ретельно протестований на якість

      Створений для тривалого використання, сезон за сезоном. Завдяки більш ніж 80-річному досвіду в догляді за повітрям, Philips проводить понад 110 тестів на своїх вентиляторах перед випуском, забезпечуючи високу якість і продуктивність.

      Прохолодне повітря на протязі ночі завдяки тихому режиму роботи

      Прохолодне повітря на протязі ночі завдяки тихому режиму роботи

      Насолоджуйтеся спокійним безтурботним сном із режимом Quiet Sleep (Тихий сон). Цей режим поступово знижує швидкість вентилятора до мінімальної протягом 30 хвилин, дозволяючи вам спокійно заснути й одночасно заощаджуючи енергію.

      Режим «Природний вітерець» для створення освіжаючого повітря

      Режим «Природний вітерець» для створення освіжаючого повітря

      Режим «Природний вітерець» імітує подих свіжого повітря; інтенсивність і швидкість повітря плавно чергуються від високої до низької, створюючи природнє і бадьоре відчуття в приміщенні, яке можна насолоджуватися цілий рік.

      Індивідуальний комфорт завдяки універсальним режимам

      Індивідуальний комфорт завдяки універсальним режимам

      Легко налаштовуйте параметри за допомогою додатка Air+ або на самому пристрої. Ви можете насолоджуватися легким вітерцем або потужним потоком повітря з цим універсальним вентилятором, який пропонує 3 швидкісні режими, режим природного вітерця та спокійний режим сну. Виберіть налаштування, яке вам найкраще підходить, відкиньтеся назад і насолоджуйтеся.

      Розумний пульт дистанційного керування з додатком Air+

      Розумний пульт дистанційного керування з додатком Air+

      Більше не потрібно витрачати час на пошуки пульта дистанційного керування. Ви можете легко керувати нашим вентилятором за допомогою телефона. Налаштуйте свій комфорт за допомогою додатка Air+, регулюючи, встановлюючи розклад і багато іншого.

      Автоматичне обертання та нахил, щоб відчувати бриз у будь-якому місці

      Автоматичне обертання та нахил, щоб відчувати бриз у будь-якому місці

      Відчуйте охолоджуючий бриз у кожному куточку. Наш вентилятор можна нахиляти на 30 градусів та автоматично обертати на 90 градусів, що забезпечує рівномірний потік повітря по всій кімнаті.

      Елегантний, сучасний дизайн

      Елегантний, сучасний дизайн

      Позачасовий дизайн, оптимізований для продуктивності, створений з елегантністю. Завдяки прихованим лопатям і мінімалістичній естетиці, цей вентилятор бездоганно доповнює будь-який інтер'єр, чи то біля вашого ліжка вночі, чи в будь-якій кімнаті вдень.

      Універсальний вентилятор 2-в-1: підлоговий та настільний

      Універсальний вентилятор 2-в-1: підлоговий та настільний

      Пропонуючи 2-в-1 варіанти висоти настільного або підлогового вентилятора, він поєднує в собі потужність великого вентилятора з сучасним, тонким дизайном, який бездоганно вписується у ваш дім.

      Заощаджуйте до 180 кВт·год на рахунках за електроенергію спожиту кондиціонером

      Заощаджуйте до 180 кВт·год на рахунках за електроенергію спожиту кондиціонером

      Наш вентилятор дозволяє вам підвищити температуру на термостаті кондиціонера на 7 градусів без втрати комфорту, заощаджуючи до 180 кВт·год на рік, що еквівалентно економії до 45 євро на ваших рахунках за електроенергію. Крім того, він енергоефективний, споживаючи максимум 48 Вт – менше, ніж традиційна лампочка, і в 50 разів менше, ніж стандартний портативний кондиціонер. (3)

      Легко налаштовувати та чистити

      Легко налаштовувати та чистити

      Завдяки інтуїтивному дизайну, наш вентилятор можна зібрати всього за кілька хвилин. Крім того, вентилятор легко чиститься - достатньо лише протерти його вологою ганчіркою.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Потік повітря
        2562 м3/год
        Споживання енергії
        48 Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 2 Вт
        Напруга
        220–240 В
        Довжина повітряного потоку
        до 30 м

      • Практичність

        Довжина шнура
        1,8 м
        Мін. рівень шуму
        19 дБ(A)
        Макс. рівень шуму
        46 дБ(A)
        Коливання
        90°
        Нахил
        30°
        Таймер
        1h, 2h, 3h, 4h, 8h, 12h

      • Режими

        Рівні швидкості
        3
        Природний режим
        Так
        Режим сну
        Yes

      • Під'єднання

        Додаток, підключається через Wi-Fi
        Так
        Сумісність смартфону
        Так

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        6 кг
        Вага (з упаковкою)
        8,4 кг
        Розмір головки
        40 см
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        40,0 x 37,2 x 125,0 см
        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        46,2 x 19,9 x 73,7 см

      Отримати підтримку для цього виробу

      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      • (1) У порівнянні зі звичайною конструкцією лопатей вентилятора
      • (2) На найнижчій швидкості. Рівень звукової потужності тестувався відповідно до вимог IEC60704.
      • (3) Розрахунок PMV згідно з ISO7730:2005, за наступних умов: трималість роботи 8 годин/день, ціна за кВт·год: 0,25 €, загальна тривалість 90 днів, кімната 42 м², режим MAX

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару

      Швидкі посилання:

      Підтримка інтернет-магазину
      Правила та умови
      Знайти замовлення
      Про Philips
      Контакти

      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.