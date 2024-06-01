Заощаджуйте до 180 кВт·год на рахунках за електроенергію спожиту кондиціонером

Наш вентилятор дозволяє вам підвищити температуру на термостаті кондиціонера на 7 градусів без втрати комфорту, заощаджуючи до 180 кВт·год на рік, що еквівалентно економії до 45 євро на ваших рахунках за електроенергію. Крім того, він енергоефективний, споживаючи максимум 48 Вт – менше, ніж традиційна лампочка, і в 50 разів менше, ніж стандартний портативний кондиціонер. (3)