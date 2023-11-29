Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Швидке 2-секундне нагрівання
Індикація температури
Підтримка штучного інтелекту для економії енергії
Підключення через додаток Air+
Відчуйте потужне й миттєве тепло лише за 2 секунди завдяки регульованій потужності до 2000 Вт. Ідеальний варіант для приміщень площею до 20 м2.
Дисплей температури на пристрої пропонує просте й швидке керування, дозволяючи вам легко контролювати та регулювати налаштування тепла до бажаного рівня комфорту. Оновлений дисплей температури забезпечує підвищену точність (2). Для додаткового комфорту просто вимкніть світло дисплея, щоб створити спокійну атмосферу.
Перший у світі електричний обігрівач, який використовує штучний інтелект для економії енергії під час нагрівання приміщення. Наша технологія Eco AI підлаштовується під температуру в кімнаті, аналізує звички використання та відстежує температуру оточення, щоб оптимізувати енергоспоживання. Просто активуйте режим Auto+ у додатку Air+, щоб відкрити для себе більше функцій і насолоджуватися персоналізованим комфортом для економії енергії до 50% (1).
Нагороди
5.0
з 5
36
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
UlianaZ
29/11/2023
Україна
Частина акції
Хороший та якісний обігрівач
Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту
Плюси
Швидка робота
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Diana12
29/11/2023
Україна
Частина акції
Функцію обігрівача виконує на всі 110%
Дуже сподобався його дизайн, ідеально вписався в інтерʼєр. Нагрівається швидко, можливість керування з телефону, має захист від перегрівання і навіть від перекидання + автовимкнення. Ідеальний
Плюси
Зручність, енергоефективність, дизайн
Мінуси
Ні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Hiha25
28/11/2023
Україна
Частина акції
Компактний, стильний дизайн та багатофункціональн
Придбали новий обігрів, дуже сподобався цей а вигляд, дизайн , компактний , можна керувати через смартфон. Швидко нагріває приміщення, гарантія 5 років.
Плюси
Компактний, потужний.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
(1) Цей прилад із режимом Auto Plus на основі штучного інтелекту може заощаджувати до 50% електроенергії порівняно з таким самим приладом із ручним керуванням і до 25% електроенергії лише з контролем температури. Показники заощадження залежать від погодних умов, географічного розташування, планування приміщення та моделей використання.
(2) Пристрій оновлено для більш точного відображення температури в кімнаті. Однак температура, яка відображається на пристрої, може дещо відрізнятися від кімнатної; пристрій відображає температуру навколо обігрівача.
(3) Рівень шуму на швидкості 1 за стандартом IEC 60704-2-2.