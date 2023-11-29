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  • Потужне нагрівання, оптимальна енергоефективність
  • Потужне нагрівання, оптимальна енергоефективність
  • Потужне нагрівання, оптимальна енергоефективність
  • Потужне нагрівання, оптимальна енергоефективність
  • Потужне нагрівання, оптимальна енергоефективність
  • Потужне нагрівання, оптимальна енергоефективність
  • Потужне нагрівання, оптимальна енергоефективність
  • Потужне нагрівання, оптимальна енергоефективність
  • Потужне нагрівання, оптимальна енергоефективність
  • Потужне нагрівання, оптимальна енергоефективність
  • Потужне нагрівання, оптимальна енергоефективність
  • Потужне нагрівання, оптимальна енергоефективність
  • Потужне нагрівання, оптимальна енергоефективність
  • Потужне нагрівання, оптимальна енергоефективність
  • Потужне нагрівання, оптимальна енергоефективність

Серія 5000Керамічний смартобігрівач-вежа

CX5120/11

5
| (36) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Потужне нагрівання, оптимальна енергоефективність
Насолоджуйтеся потужним нагріванням і легким контролем температури. Завдяки швидкому нагріванню за 2 секунди з регульованою потужністю до 2000 Вт, технології Eco AI для економії енергії, підключенню додатків і розширеним функціям безпеки.
Переглянути всі переваги

На 50% менше енергії, ніж звичайні тепловентилятори (1)

Потужне нагрівання, оптимальна енергоефективність

  • Швидке 2-секундне нагрівання

  • Індикація температури

  • Підтримка штучного інтелекту для економії енергії

  • Підключення через додаток Air+

Комфорт миттєво: швидке нагрівання 2 с

Комфорт миттєво: швидке нагрівання 2 с

Відчуйте потужне й миттєве тепло лише за 2 секунди завдяки регульованій потужності до 2000 Вт. Ідеальний варіант для приміщень площею до 20 м2.

Легкий контроль із дисплеєм температури

Легкий контроль із дисплеєм температури

Дисплей температури на пристрої пропонує просте й швидке керування, дозволяючи вам легко контролювати та регулювати налаштування тепла до бажаного рівня комфорту. Оновлений дисплей температури забезпечує підвищену точність (2). Для додаткового комфорту просто вимкніть світло дисплея, щоб створити спокійну атмосферу.

Eco AI: на 50% менше енергії (1)

Eco AI: на 50% менше енергії (1)

Перший у світі електричний обігрівач, який використовує штучний інтелект для економії енергії під час нагрівання приміщення. Наша технологія Eco AI підлаштовується під температуру в кімнаті, аналізує звички використання та відстежує температуру оточення, щоб оптимізувати енергоспоживання. Просто активуйте режим Auto+ у додатку Air+, щоб відкрити для себе більше функцій і насолоджуватися персоналізованим комфортом для економії енергії до 50% (1).

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_DA_AW00008000

Відгуки

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5.0

з 5

36

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

29/11/2023

Україна

Україна

Хороший та якісний обігрівач

Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту

Плюси

Швидка робота

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

29/11/2023

Україна

Україна

Функцію обігрівача виконує на всі 110%

Дуже сподобався його дизайн, ідеально вписався в інтерʼєр. Нагрівається швидко, можливість керування з телефону, має захист від перегрівання і навіть від перекидання + автовимкнення. Ідеальний

Плюси

Зручність, енергоефективність, дизайн

Мінуси

Ні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

28/11/2023

Україна

Україна

Компактний, стильний дизайн та багатофункціональн

Придбали новий обігрів, дуже сподобався цей а вигляд, дизайн , компактний , можна керувати через смартфон. Швидко нагріває приміщення, гарантія 5 років.

Плюси

Компактний, потужний.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

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      Примітки

      1. (1) Цей прилад із режимом Auto Plus на основі штучного інтелекту може заощаджувати до 50% електроенергії порівняно з таким самим приладом із ручним керуванням і до 25% електроенергії лише з контролем температури. Показники заощадження залежать від погодних умов, географічного розташування, планування приміщення та моделей використання.

      2. (2) Пристрій оновлено для більш точного відображення температури в кімнаті. Однак температура, яка відображається на пристрої, може дещо відрізнятися від кімнатної; пристрій відображає температуру навколо обігрівача.

      3. (3) Рівень шуму на швидкості 1 за стандартом IEC 60704-2-2.