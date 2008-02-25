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На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.
Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.
Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.
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