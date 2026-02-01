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Більше не доступний
DC5070/10
Слухайте улюблену MP3-музику, заряджаючи iPod/iPhone/iPad! Док-станція дозволяє під’єднати портативний пристрій безпосередньо до системи Philips і слухати улюблену музику із чудовим звучанням. Виріб також заряджає iPod/iPhone/iPad під час відтворення, тому можна слухати музику і не хвилюватися про те, що батарея портативного програвача розрядиться. Система автоматично заряджає портативний пристрій, коли він знаходиться на док-станції.
Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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