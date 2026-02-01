Відтворення і заряджання iPod/iPhone/iPad

Слухайте улюблену MP3-музику, заряджаючи iPod/iPhone/iPad! Док-станція дозволяє під’єднати портативний пристрій безпосередньо до системи Philips і слухати улюблену музику із чудовим звучанням. Виріб також заряджає iPod/iPhone/iPad під час відтворення, тому можна слухати музику і не хвилюватися про те, що батарея портативного програвача розрядиться. Система автоматично заряджає портативний пристрій, коли він знаходиться на док-станції.