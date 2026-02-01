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DC910/12
Насолоджуйтеся гучним відтворенням музики iPod із чудовим звуком
Переглядайте відео належним чином, просто повернувши iPod із вертикального положення у горизонтальне на системі дозвілля з док-станцією Philips DC910. Крім того, два гучномовці wOOx додають насичених, потужних низьких частот будь-якій музиці – із будь-якого джерела!
Поворотна док-станція
Роз’єм USB та гніздо для карти SD
Акселерометр iPod touch автоматично змінює спосіб відображення вмісту. Якщо iPod touch повернути з вертикального положення у горизонтальне чи навпаки, вміст дисплея зміниться. Цю вбудовану док-станцію для iPod на системі Philips спеціально створено для цієї функції – можна змінювати орієнтацію зображення для зручного перегляду веб-сторінок, фотографій або відеокліпів із відповідним форматом кадру на екрані iPod touch.
Технологія wOOx забезпечує чудове звучання низьких частот, захоплюючи та вдосконалюючи низькі частоти для драматичного відтворення.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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