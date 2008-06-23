Одночасне відтворення і заряджання iPod

Слухайте улюблену MP3-музику, заряджаючи iPod! Док-станція дозволяє під’єднати iPod безпосередньо до системи дозвілля з док-станцією і слухати улюблену музику із чудовим звучанням. Виріб також заряджає iPod під час відтворення, тому можна слухати улюблену музику і не хвилюватися про те, що батарея iPod розрядиться. Використовуйте пульт дистанційного керування для навігації, вибору та відтворення музики, збереженої на iPod. Система дозвілля з док-станцією автоматично заряджає iPod, коли він знаходиться на док-станції.