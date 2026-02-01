Розміщення iPod touch у горизонтальному або вертикальному положенні

Акселерометр iPod touch автоматично змінює спосіб відображення вмісту. Якщо iPod touch повернути з вертикального положення у горизонтальне чи навпаки, вміст дисплея зміниться. Цю вбудовану док-станцію для iPod на системі Philips спеціально створено для цієї функції – можна змінювати орієнтацію зображення для зручного перегляду веб-сторінок, фотографій або відеокліпів із відповідним форматом кадру на екрані iPod touch.