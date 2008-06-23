Інші елементи комплектації
- Кабель змінного струму
- Дистанційне керування
- Посібник користувача
- Гарантійний талон
Насолоджуйтеся гучним відтворенням музики iPod із чудовим звуком
Переглядайте відео належним чином, просто повернувши iPod із вертикального положення у горизонтальне на системі дозвілля з док-станцією Philips DC910. Крім того, два гучномовці wOOx додають насичених, потужних низьких частот будь-якій музиці – із будь-якого джерела! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся гучним відтворенням музики iPod із чудовим звуком
Переглядайте відео належним чином, просто повернувши iPod із вертикального положення у горизонтальне на системі дозвілля з док-станцією Philips DC910. Крім того, два гучномовці wOOx додають насичених, потужних низьких частот будь-якій музиці – із будь-якого джерела! Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся гучним відтворенням музики iPod із чудовим звуком
Переглядайте відео належним чином, просто повернувши iPod із вертикального положення у горизонтальне на системі дозвілля з док-станцією Philips DC910. Крім того, два гучномовці wOOx додають насичених, потужних низьких частот будь-якій музиці – із будь-якого джерела! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся гучним відтворенням музики iPod із чудовим звуком
Переглядайте відео належним чином, просто повернувши iPod із вертикального положення у горизонтальне на системі дозвілля з док-станцією Philips DC910. Крім того, два гучномовці wOOx додають насичених, потужних низьких частот будь-якій музиці – із будь-якого джерела! Переглянути усі переваги
система дозвілля з док-станцією
Усього:
Акселерометр iPod touch автоматично змінює спосіб відображення вмісту. Якщо iPod touch повернути з вертикального положення у горизонтальне чи навпаки, вміст дисплея зміниться. Цю вбудовану док-станцію для iPod на системі Philips спеціально створено для цієї функції – можна змінювати орієнтацію зображення для зручного перегляду веб-сторінок, фотографій або відеокліпів із відповідним форматом кадру на екрані iPod touch.
Технологія wOOx забезпечує чудове звучання низьких частот, захоплюючи та вдосконалюючи низькі частоти для драматичного відтворення.
Слухайте улюблену MP3-музику, заряджаючи iPod! Док-станція дозволяє під’єднати iPod безпосередньо до системи дозвілля з док-станцією і слухати улюблену музику із чудовим звучанням. Виріб також заряджає iPod під час відтворення, тому можна слухати улюблену музику і не хвилюватися про те, що батарея iPod розрядиться. Використовуйте пульт дистанційного керування для навігації, вибору та відтворення музики, збереженої на iPod. Система дозвілля з док-станцією автоматично заряджає iPod, коли він знаходиться на док-станції.
Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості музики через вбудоване пряме з’єднання USB Direct та гнізда для карт SD/SDHC. Просто вставте пристрій у USB-роз’єм або карту пам’яті у гніздо для карти SD/MMC на музичній системі Philips, і цифрова музика та фотографії відтворюватимуться безпосередньо з пристрою. Тепер можна переглядати улюблені моменти разом із сім’єю та друзями!
Завдяки ідеальному поєднанню тонкої й універсальної конструкції аудіосистема Philips пасуватиме Вашій домівці. Основа аудіосистеми – підставка, тому її можна безпечно розмістити на будь-якій полиці або в шафі. Настінний кронштейн забезпечує таку ж гнучкість, як і підставка.
Завдяки універсальному пульту дистанційного керування Philips тепер можна легко переглядати сотні пісень музичної системи Philips та iPod одним натисненням кнопки. Інформація відображається за списком відтворення, альбомом, виконавцем, жанром або доріжкою. Можна швидко й просто переміщатися сотнями файлів. Керування однією рукою та унікальна зручність використання.
Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
Сумісність із iPod
Під'єднання
Відтворення аудіо
Тюнер/Прийом/Передача
Звук
Гучномовці
Зручність
Потужність
Аксесуари
Розміри