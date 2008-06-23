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система дозвілля з док-станцією

DC910/12
Загальна оцінка / 5
  • Насолоджуйтеся гучним відтворенням музики iPod із чудовим звуком Насолоджуйтеся гучним відтворенням музики iPod із чудовим звуком Насолоджуйтеся гучним відтворенням музики iPod із чудовим звуком
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    система дозвілля з док-станцією

    DC910/12
    Загальна оцінка / 5

    Насолоджуйтеся гучним відтворенням музики iPod із чудовим звуком

    Переглядайте відео належним чином, просто повернувши iPod із вертикального положення у горизонтальне на системі дозвілля з док-станцією Philips DC910. Крім того, два гучномовці wOOx додають насичених, потужних низьких частот будь-якій музиці – із будь-якого джерела! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    система дозвілля з док-станцією

    Насолоджуйтеся гучним відтворенням музики iPod із чудовим звуком

    Переглядайте відео належним чином, просто повернувши iPod із вертикального положення у горизонтальне на системі дозвілля з док-станцією Philips DC910. Крім того, два гучномовці wOOx додають насичених, потужних низьких частот будь-якій музиці – із будь-якого джерела! Переглянути усі переваги

    Насолоджуйтеся гучним відтворенням музики iPod із чудовим звуком

    Переглядайте відео належним чином, просто повернувши iPod із вертикального положення у горизонтальне на системі дозвілля з док-станцією Philips DC910. Крім того, два гучномовці wOOx додають насичених, потужних низьких частот будь-якій музиці – із будь-якого джерела! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    система дозвілля з док-станцією

    Насолоджуйтеся гучним відтворенням музики iPod із чудовим звуком

    Переглядайте відео належним чином, просто повернувши iPod із вертикального положення у горизонтальне на системі дозвілля з док-станцією Philips DC910. Крім того, два гучномовці wOOx додають насичених, потужних низьких частот будь-якій музиці – із будь-якого джерела! Переглянути усі переваги

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      система дозвілля з док-станцією

      система дозвілля з док-станцією

      Усього:

      Насолоджуйтеся гучним відтворенням музики iPod із чудовим звуком

      завдяки гучномовцям wOOx

      • Поворотна док-станція
      • Роз’єм USB та гніздо для карти SD
      Розміщення iPod touch у горизонтальному або вертикальному положенні

      Розміщення iPod touch у горизонтальному або вертикальному положенні

      Акселерометр iPod touch автоматично змінює спосіб відображення вмісту. Якщо iPod touch повернути з вертикального положення у горизонтальне чи навпаки, вміст дисплея зміниться. Цю вбудовану док-станцію для iPod на системі Philips спеціально створено для цієї функції – можна змінювати орієнтацію зображення для зручного перегляду веб-сторінок, фотографій або відеокліпів із відповідним форматом кадру на екрані iPod touch.

      Два гучномовці wOOx для вдосконалених низьких частот

      Два гучномовці wOOx для вдосконалених низьких частот

      Технологія wOOx забезпечує чудове звучання низьких частот, захоплюючи та вдосконалюючи низькі частоти для драматичного відтворення.

      Одночасне відтворення і заряджання iPod

      Одночасне відтворення і заряджання iPod

      Слухайте улюблену MP3-музику, заряджаючи iPod! Док-станція дозволяє під’єднати iPod безпосередньо до системи дозвілля з док-станцією і слухати улюблену музику із чудовим звучанням. Виріб також заряджає iPod під час відтворення, тому можна слухати улюблену музику і не хвилюватися про те, що батарея iPod розрядиться. Використовуйте пульт дистанційного керування для навігації, вибору та відтворення музики, збереженої на iPod. Система дозвілля з док-станцією автоматично заряджає iPod, коли він знаходиться на док-станції.

      Пряме з’єднання USB Direct та гнізда для карт SD/MMC для відтворення музики й відео MP3/WMA

      Пряме з’єднання USB Direct та гнізда для карт SD/MMC для відтворення музики й відео MP3/WMA

      Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості музики через вбудоване пряме з’єднання USB Direct та гнізда для карт SD/SDHC. Просто вставте пристрій у USB-роз’єм або карту пам’яті у гніздо для карти SD/MMC на музичній системі Philips, і цифрова музика та фотографії відтворюватимуться безпосередньо з пристрою. Тепер можна переглядати улюблені моменти разом із сім’єю та друзями!

      Стильна тонка конструкція з можливістю розміщення на столі та монтування на стіну

      Стильна тонка конструкція з можливістю розміщення на столі та монтування на стіну

      Завдяки ідеальному поєднанню тонкої й універсальної конструкції аудіосистема Philips пасуватиме Вашій домівці. Основа аудіосистеми – підставка, тому її можна безпечно розмістити на будь-якій полиці або в шафі. Настінний кронштейн забезпечує таку ж гнучкість, як і підставка.

      Універсальний пульт дистанційного керування для системи та iPod

      Універсальний пульт дистанційного керування для системи та iPod

      Завдяки універсальному пульту дистанційного керування Philips тепер можна легко переглядати сотні пісень музичної системи Philips та iPod одним натисненням кнопки. Інформація відображається за списком відтворення, альбомом, виконавцем, жанром або доріжкою. Можна швидко й просто переміщатися сотнями файлів. Керування однією рукою та унікальна зручність використання.

      Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

      Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

      Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

      Загальна вихідна потужність: 30 Вт RMS

      Загальна вихідна потужність: 30 Вт RMS

      Технічні характеристики

      • Сумісність із iPod

        Сумісність із
        • iPod touch
        • iPod classic
        • iPod nano 3-є покоління
        • iPod 5-е покоління
        • iPod mini
        • iPod із кольоровим дисплеєм
        • iPod nano 1-е покоління
        • iPod nano 2-е покоління

      • Під'єднання

        USB
        Вузол USB
        Гніздо для карти SD/MMC
        Так
        Вхід Aux
        Два входи Aux, 3,5 мм

      • Відтворення аудіо

        Режим відтворення на підставці
        • Заряджання iPod
        • Відтворення та пауза
        • Наступна та попередня доріжка
        • Швидка прокрутка вперед та назад
        Відтворення з носіїв
        • Гніздо для карти пам’яті SD/MMC
        • USB-накопичувач
        Програмовані доріжки
        20

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Діапазони тюнера
        FM стерео
        Антена
        FM-антена
        Вдосконалення тюнера
        Автоматичне збереження
        Автоматичне цифрове налаштування
        Так
        Запрограмовані станції
        20

      • Звук

        Вихідна потужність (RMS)
        2x15 Вт
        Звукова система
        Стерео
        Типи гучномовців
        Акустична система з фазоінвертором
        Покращення звуку
        • Технологія wOOx
        • Регулювання цифрового звуку, 4 режими
        • Динамічне підсилення низьких частот
        Регулювання гучності
        Збільшення/зменшення гучності

      • Гучномовці

        Вбудовані гучномовці
        6
        Основний гучномовець
        • 3-дюймовий низькочастотний
        • Басовий випромінювач wOOx
        • 2x1,5-дюймові високочастотні динаміки
        • Акустична система з фазоінвертором
        Покриття корпусу
        Метал

      • Зручність

        Тип дисплея
        РК-дисплей
        Підсвітка
        Так
        Дистанційне керування
        Багатофункціональне
        Будильники
        • Будильник із iPod
        • Будильник із USB
        • Будильник із радіо
        Для зручності користувача
        Таймер сну
        Годинник/версія
        Цифровий
        Режим очікування з економією енергії
        1 Вт
        Можливість монтування на стіні/стелі
        Можливість монтування на стіні

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Так

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Посібник користувача
        • Гарантійний талон
        • Дистанційне керування

      • Розміри

        Ширина виробу
        500  мм
        Висота виробу
        165  мм
        Глибина виробу
        120,7  мм
        Ширина упаковки
        567  мм
        Глибина упаковки
        210  мм
        Висота упаковки
        200  мм

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Дистанційне керування
      • Посібник користувача
      • Гарантійний талон

      Отримати підтримку для цього виробу

      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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