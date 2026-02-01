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  • Фотографія виробу спереду
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Стиль життя, що асоціюється з виробом

Більше не доступний

система дозвілля з док-станцією

DC910/12

Насолоджуйтеся гучним відтворенням музики iPod із чудовим звуком

Переглядайте відео належним чином, просто повернувши iPod із вертикального положення у горизонтальне на системі дозвілля з док-станцією Philips DC910. Крім того, два гучномовці wOOx додають насичених, потужних низьких частот будь-якій музиці – із будь-якого джерела!

Переглянути всі переваги

завдяки гучномовцям wOOx

Насолоджуйтеся гучним відтворенням музики iPod із чудовим звуком

  • Поворотна док-станція

  • Роз’єм USB та гніздо для карти SD

Розміщення iPod touch у горизонтальному або вертикальному положенні

Розміщення iPod touch у горизонтальному або вертикальному положенні

Акселерометр iPod touch автоматично змінює спосіб відображення вмісту. Якщо iPod touch повернути з вертикального положення у горизонтальне чи навпаки, вміст дисплея зміниться. Цю вбудовану док-станцію для iPod на системі Philips спеціально створено для цієї функції – можна змінювати орієнтацію зображення для зручного перегляду веб-сторінок, фотографій або відеокліпів із відповідним форматом кадру на екрані iPod touch.

Два гучномовці wOOx для вдосконалених низьких частот

Два гучномовці wOOx для вдосконалених низьких частот

Технологія wOOx забезпечує чудове звучання низьких частот, захоплюючи та вдосконалюючи низькі частоти для драматичного відтворення.

Загальна вихідна потужність: 30 Вт RMS

Загальна вихідна потужність: 30 Вт RMS

Технічні характеристики

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