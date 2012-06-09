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DCM2060 Micro music system

DCM2060/12

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

09/06/2012

Polska

Polska

Super sprzęt POLECAM !!!

BARDZO FAJNA NOWOCZESNA MIKROWIEŻA PIĘKNY DISEGIN DOBRA MOC GŁOŚNIKÓW...

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DCM2060 Mikrowieża

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DCM2060 Mikrowieża

10/02/2022

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Dobrý mikrosystém v nevšedním provedení

Mikrosystém jsme kupovali už před cca 10 lety. Dodnes slouží avšak bohužel už je tršku poničený od vnoučat. Využil jsem možnost zavěšení na zeď a pověsil jsem jej za hlavy postele, abychom mohli poslouchat hudbu v posteli. Integrovaný konektor na připojení iPod/iPhone byl ze začátku hodně využitý. Bohužel se změnou konektoru na lightning už není možné iPhone připojovat, takže na konektoru je nastálo umístěný starý iPod. Chtělo by to od Philips nějaký nový model s možností Airplay nebo Bluetooth připojení pro iPhone.

Плюси

Na svou dobu asi neměl konkurenci pro naše využití v ložnici i jako budík

Мінуси

Už je zastaralý

Цей відгук про DCM2060 Hudební mikrosystém

Дата використання 2020-02-10

Цей відгук про DCM2060 Hudební mikrosystém

Дата використання 2020-02-10

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