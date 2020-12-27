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Більше не доступний

Компонентна система Hi-Fi

DCM713/12

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

У полоні звуку

Відтворюйте музику і заряджайте iPhone/iPod за допомогою компонентної системи Hi-Fi Philips. Високоякісні гучномовці з чорним глянцевим покриттям та алюмінієвий корпус виглядають неперевершено, а купольні динаміки забезпечують відтворення детального та природного звуку.

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Насолоджуйтеся точністю відтворення музики

У полоні звуку

  • Док-станція для iPhone/iPod

  • Купольний динамік

  • 100 Вт

Загальна вихідна потужність: 100 Вт RMS

Загальна вихідна потужність: 100 Вт RMS

Ця система має загальну вихідну потужність 100 Вт RMS. Термін "RMS" (Root Mean Square) означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку чи, радше, електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

Купольний динамік для детального та природного звуку

Купольні динаміки відтворюють чіткі високі та середні частоти, що покращує загальну чіткість звуку з гучномовців. Відтворюючи гармонічне поєднання безбарвного широкодіапазонного звуку без спотворення, купольні динаміки гарантують детальну чіткість вокалу та інструментів, збалансовуючи загальне звучання у разі під’єднання сабвуферів.

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

27/12/2020

Magyarország

Magyarország

Szép hangzás, könnyű használhatóság!

Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.

Плюси

könnyen használható

Мінуси

nincs ilyen

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DCM713 komponens hifi rendszer

Дата використання 2020-11-27

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DCM713 komponens hifi rendszer

Дата використання 2020-11-27

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