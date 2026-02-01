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Philips Zoom In-Office Whitening LED LampСвітлодіодна лампа WhiteSpeed

DIS242/00

Професійна система відбілювання світлом

Запатентована світлодіодна лампа Philips Zoom WhiteSpeed використовує світло для прискорення відбілювання, забезпечуючи стабільні результати протягом 50 000 годин використання. Вона має як високу інтенсивність для максимального відбілювання, так і низьку інтенсивність для контролю чутливості.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Philips Zoom! is the #1 patient-requested professional whitening brand in the U.S. 1

Пришвидшене ефективне відбілювання

Професійна система відбілювання світлом

  • 50 000 годин використання

  • Різні налаштування інтенсивності

Відбілювання за допомогою світла

Відбілювання за допомогою світла

Поєднання сили перекису водню з інтенсивним світлом: перекис водню сам по собі не може вплинути на всі компоненти плям, тому для ефективного видалення пігментації з зубів і досягнення кращих результатів* необхідне поєднання перекису водню та лампи Zoom! із високою інтенсивністю світла 190 мВт/см2 і довжиною хвилі від 420 до 460 нм. Фактично, за використання лише гелю з 25% перекису водню спостерігалися зміни кольору на 4 відтінки, порівняно зі зміною кольору на 8 відтінків при обробці за допомогою лампи Zoom!**.

Доведена безпека й комфорт

Доведена безпека й комфорт

Лампа Zoom! — це світло без ультрафіолету, розроблене стоматологами й гарантовано безпечне для емалі. Фактично, 99% опитаних пацієнтів відчували незначну чутливість або її відсутність під час застосування системи WhiteSpeed***. Крім того, змінна інтенсивність світла дозволяє використовувати нижчі налаштування для чутливих пацієнтів, щоб усі ваші пацієнти могли насолоджуватися комфортною процедурою.

Ефективна технологія, що активується світлом

Ефективна технологія, що активується світлом

На відміну від багатьох інших систем, Philips Zoom! WhiteSpeed використовує запатентовану світлодіодну лампу для прискорення відбілювання та досягнення максимальних результатів за мінімальний час. У поєднанні з гелем Zoom!, що містить 25% перекису водню, вона ефективно усуває широкий спектр плям на зубах, які не можна видалити за допомогою одного лише перекису водню****. Фактично, обробка зубів системою WhiteSpeed із лампою Zoom! забезпечує на 87% більше видалення пігментації, ніж використання лише гелю Zoom! із 25% перекису водню, адже всього за 45 хвилин ви отримуєте професійні результати, яким ви можете довіряти*****.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Among dental professionals who have patients requesting specific brands of whitening. 

  1. у лабораторному дослідженні, з використанням гелю із вмістом 25% або 6% перекису водню; фактичні показники можуть відрізнятися

  2. На основі змін у вимірюванні Delta E в лабораторному дослідженні, фактичні показники можуть відрізнятися

  3. N=135, США, 2013

  4. у лабораторному дослідженні, фактичні показники можуть відрізнятися

  5. На основі змін у вимірюванні Delta E в лабораторному дослідженні, фактичні показники можуть відрізнятися