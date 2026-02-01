Ефективна технологія, що активується світлом

На відміну від багатьох інших систем, Philips Zoom! WhiteSpeed використовує запатентовану світлодіодну лампу для прискорення відбілювання та досягнення максимальних результатів за мінімальний час. У поєднанні з гелем Zoom!, що містить 25% перекису водню, вона ефективно усуває широкий спектр плям на зубах, які не можна видалити за допомогою одного лише перекису водню****. Фактично, обробка зубів системою WhiteSpeed із лампою Zoom! забезпечує на 87% більше видалення пігментації, ніж використання лише гелю Zoom! із 25% перекису водню, адже всього за 45 хвилин ви отримуєте професійні результати, яким ви можете довіряти*****.