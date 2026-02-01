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Більше не доступний

USB-C–USB-A (роз’єм)

DLC1501A/00

Адаптер Type C – USB

Забезпечує USB-підключення до роз’єму Type C. Перетворіть будь-який роз’єм USB-C на USB-A і під’єднуйте різноманітні пристрої USB-A, зокрема зовнішні жорсткі диски, телефони, миші, принтери тощо.

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Адаптер Type C – USB

  • USB 3.0

Підтримка передачі даних через USB 3.0

Підтримка високошвидкісної передачі даних USB 3.0 5 Гбіт/c.

Витончена та легка конструкція

Завдяки витонченій та ергономічній конструкції виріб можна поставити будь-де без жодних проблем.

Гнучка конструкція для легкого увімкнення/вимкнення

Гнучка конструкція дозволяє легко ставити і брати виріб.

Технічні характеристики

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