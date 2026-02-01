Адаптер Type C – USB

Забезпечує USB-підключення до роз’єму Type C. Перетворіть будь-який роз’єм USB-C на USB-A і під’єднуйте різноманітні пристрої USB-A, зокрема зовнішні жорсткі диски, телефони, миші, принтери тощо.