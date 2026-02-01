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Більше не доступний
DLC1501A/00
Адаптер Type C – USB
Забезпечує USB-підключення до роз’єму Type C. Перетворіть будь-який роз’єм USB-C на USB-A і під’єднуйте різноманітні пристрої USB-A, зокрема зовнішні жорсткі диски, телефони, миші, принтери тощо.
USB 3.0
Підтримка високошвидкісної передачі даних USB 3.0 5 Гбіт/c.
Завдяки витонченій та ергономічній конструкції виріб можна поставити будь-де без жодних проблем.
Гнучка конструкція дозволяє легко ставити і брати виріб.
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