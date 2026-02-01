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Більше не доступний
DLC2103U/00
USB A–мікро-USB 1,2 м
Заряджайте і під’єднуйте телефон за допомогою цього кабелю USB-A–мікро-USB. Працює з наявним мережевим зарядним пристроєм USB або автомобільним зарядним пристроєм. Це чудовий запасний кабель!
Носіть його із собою, тримайте на столі або заміняйте ним загублений кабель для під’єднання та заряджання пристрою у разі потреби.
Сумісний із будь-якими наявними джерелами живлення на базі USB – мережевим, автомобільним чи комп’ютером – для зручного заряджання у потрібний момент.
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