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Більше не доступний

Кабель USB–мікро-USB

DLC2103U/00

USB A–мікро-USB 1,2 м

Заряджайте і під’єднуйте телефон за допомогою цього кабелю USB-A–мікро-USB. Працює з наявним мережевим зарядним пристроєм USB або автомобільним зарядним пристроєм. Це чудовий запасний кабель!

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USB A–мікро-USB 1,2 м

Чудовий запасний кабель або кабель для заміни, який слід мати під руками

Носіть його із собою, тримайте на столі або заміняйте ним загублений кабель для під’єднання та заряджання пристрою у разі потреби.

Сумісний із наявними мережевими або автомобільними зарядними пристроями USB

Сумісний із будь-якими наявними джерелами живлення на базі USB – мережевим, автомобільним чи комп’ютером – для зручного заряджання у потрібний момент.

Технічні характеристики

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