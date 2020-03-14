Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Двожильний мережевий кабель

    DLC2103V/00
    Загальна оцінка / 5
    • Кабель USB A–Lighting, 1,2 м Кабель USB A–Lighting, 1,2 м Кабель USB A–Lighting, 1,2 м
      -{discount-value}

      Двожильний мережевий кабель

      DLC2103V/00
      Загальна оцінка / 5

      Кабель USB A–Lighting, 1,2 м

      Заряджайте і під’єднуйте телефон за допомогою цього кабелю USB-A–Lighting. Працює з наявним мережевим зарядним пристроєм USB або автомобільним зарядним пристроєм. Це чудовий запасний кабель!

      Двожильний мережевий кабель

      Кабель USB A–Lighting, 1,2 м

      Заряджайте і під’єднуйте телефон за допомогою цього кабелю USB-A–Lighting. Працює з наявним мережевим зарядним пристроєм USB або автомобільним зарядним пристроєм. Це чудовий запасний кабель!

      Кабель USB A–Lighting, 1,2 м

      Заряджайте і під’єднуйте телефон за допомогою цього кабелю USB-A–Lighting. Працює з наявним мережевим зарядним пристроєм USB або автомобільним зарядним пристроєм. Це чудовий запасний кабель!

      Двожильний мережевий кабель

      Кабель USB A–Lighting, 1,2 м

      Заряджайте і під’єднуйте телефон за допомогою цього кабелю USB-A–Lighting. Працює з наявним мережевим зарядним пристроєм USB або автомобільним зарядним пристроєм. Це чудовий запасний кабель!

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Двожильний мережевий кабель

        Двожильний мережевий кабель

        - {discount-value}

        Усього:

        recurring payment

        Кабель USB A–Lighting, 1,2 м

        Виготовлено з якісною конструкцією

        Для високоякісної конструкції використовуються лише висококласні матеріали, що гарантує тривалу надійність виробів.

        Технічні характеристики

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          34.5  см
          Кількість споживчих комплектів
          36
          Довжина
          13.6  дюймів
          Ширина
          24.5  см
          Вага брутто
          3.63  кг
          Висота
          22.7  см
          Код GTIN
          1 48 95229 10933 6
          Ширина
          9.6  дюймів
          Висота
          8.9  дюймів
          Вага нетто
          1.008  кг
          Вага брутто
          8.003  фнт.
          Вага нетто
          2.222  фнт.
          Вага тари
          2.622  кг
          Вага тари
          5.780  фнт.

        • Внутрішня коробка

          Довжина
          11.5  см
          Кількість споживчих комплектів
          6
          Довжина
          4.5  дюймів
          Ширина
          11  см
          Висота
          20.9  см
          Ширина
          4.3  дюймів
          Висота
          8.2  дюймів
          Вага нетто
          0.168  кг
          Вага брутто
          0.48  кг
          Вага нетто
          0.370  фнт.
          Вага брутто
          1.058  фнт.
          Вага тари
          0.312  кг
          Вага тари
          0.688  фнт.
          Код GTIN
          2 48 95229 10933 3

        • Розміри упаковки

          Висота
          19.5  см
          Ширина
          5  см
          Глибина
          3.5  см
          Висота
          7.7  дюймів
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          48 95229 10933 9
          Ширина
          2.0  дюймів
          Вага брутто
          0.055  кг
          Глибина
          1.4  дюймів
          Вага нетто
          0.028  кг
          Вага брутто
          0.121  фнт.
          Вага нетто
          0.062  фнт.
          Вага тари
          0.027  кг
          Вага тари
          0.060  фнт.

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Способи оплати:

            Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання:

            Підтримка інтернет-магазину
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips
            Контакти

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.