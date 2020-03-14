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Кабель USB A–Lighting, 1,2 м
Заряджайте і під’єднуйте телефон за допомогою цього кабелю USB-A–Lighting. Працює з наявним мережевим зарядним пристроєм USB або автомобільним зарядним пристроєм. Це чудовий запасний кабель!
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кабель USB A–Lighting, 1,2 м
Заряджайте і під’єднуйте телефон за допомогою цього кабелю USB-A–Lighting. Працює з наявним мережевим зарядним пристроєм USB або автомобільним зарядним пристроєм. Це чудовий запасний кабель!
Кабель USB A–Lighting, 1,2 м
Заряджайте і під’єднуйте телефон за допомогою цього кабелю USB-A–Lighting. Працює з наявним мережевим зарядним пристроєм USB або автомобільним зарядним пристроєм. Це чудовий запасний кабель!
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кабель USB A–Lighting, 1,2 м
Заряджайте і під’єднуйте телефон за допомогою цього кабелю USB-A–Lighting. Працює з наявним мережевим зарядним пристроєм USB або автомобільним зарядним пристроєм. Це чудовий запасний кабель!
Двожильний мережевий кабель
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