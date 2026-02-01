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Більше не доступний

Кабель USB-C–Lightning

DLC3104L/00

Кабель USB-C–Lightning

Під’єднайте iPhone до Macbook і синхронізуйте музику, додатки, фотографії, оновлення тощо. Також можна під’єднати і заряджати пристрій. Кабель сумісний із наявним мережевим зарядним USB-пристроєм або автомобільним зарядним пристроєм. Це чудовий запасний кабель або кабель для заміни!

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Кабель USB-C–Lightning

  • Синхронізація та заряджання

  • 1,2 м

Сумісний із наявними мережевими або автомобільними зарядними пристроями USB

Сумісний із будь-якими наявними джерелами живлення на базі USB – мережевим, автомобільним чи комп’ютером – для зручного заряджання у потрібний момент.

USB-роз’єм типу C для високошвидкісного заряджання

USB-роз’єм типу C для високошвидкісного заряджання з вашими новими пристроями, сумісними з типом C

Чудовий запасний кабель або кабель для заміни Apple Lightning

Чудовий запасний кабель або кабель для заміни Apple Lightning

Технічні характеристики

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