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Більше не доступний
DLC3104T/00
Кабель 3-в-1
Micro USB, USB-C та Lightning в одному кабелі. Цей кабель вам буде потрібен для усіх мобільних пристроїв.
Синхронізація та заряджання
1,2 м
Носіть його із собою, тримайте на столі або заміняйте ним загублений кабель для під’єднання та заряджання пристрою у разі потреби.
Сумісний із будь-якими наявними джерелами живлення на базі USB – мережевим, автомобільним чи комп’ютером – для зручного заряджання у потрібний момент.
Чудовий запасний кабель або кабель для заміни Apple Lightning
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