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Кабель "3-в-1": Lightning, USB-C, мікро-USB

DLC3104T/00

Кабель 3-в-1

Micro USB, USB-C та Lightning в одному кабелі. Цей кабель вам буде потрібен для усіх мобільних пристроїв.

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Кабель 3-в-1

  • Синхронізація та заряджання

  • 1,2 м

Чудовий запасний кабель або кабель для заміни, який слід мати під руками

Носіть його із собою, тримайте на столі або заміняйте ним загублений кабель для під’єднання та заряджання пристрою у разі потреби.

Сумісний із наявними мережевими або автомобільними зарядними пристроями USB

Сумісний із будь-якими наявними джерелами живлення на базі USB – мережевим, автомобільним чи комп’ютером – для зручного заряджання у потрібний момент.

Чудовий запасний кабель або кабель для заміни Apple Lightning

Чудовий запасний кабель або кабель для заміни Apple Lightning

Технічні характеристики

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