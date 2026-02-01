Кабель USB-C–Lightning

Під’єднайте iPhone до Macbook і синхронізуйте музику, додатки, фотографії, оновлення тощо. Також можна під’єднати і заряджати пристрій. Кабель сумісний із наявним мережевим зарядним USB-пристроєм або автомобільним зарядним пристроєм. Це чудовий запасний кабель або кабель для заміни!