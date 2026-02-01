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Більше не доступний
DLC3106T/00
Кабель 3-в-1
Micro USB, USB-C та Lightning в одному кабелі. Цей кабель вам буде потрібен для усіх мобільних пристроїв.
Синхронізація та заряджання
2 м
Чудовий запасний кабель або кабель для заміни Apple Lightning
Кабель із комплекту із 30-контактним штекером та USB-конектором важливий для синхронізації iPhone або iPod з iTunes та заряджання через комп’ютер або зарядний пристрій USB. Носіть його із собою, тримайте на робочому столі або замініть загублений для під’єднання та заряджання пристроїв у потрібний час.
Сумісний із будь-якими наявними джерелами живлення на базі USB – мережевим, автомобільним чи комп’ютером – для зручного заряджання у потрібний момент.
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