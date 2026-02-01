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Кабель 3-в-1: Lightning, USB-C, мікро-USB

DLC3106T/00

Кабель 3-в-1

Micro USB, USB-C та Lightning в одному кабелі. Цей кабель вам буде потрібен для усіх мобільних пристроїв.

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Довжина 2 метри

Кабель 3-в-1

  • Синхронізація та заряджання

  • 2 м

Чудовий запасний кабель або кабель для заміни Apple Lightning

Чудовий запасний кабель або кабель для заміни Apple Lightning

Чудовий запасний кабель або кабель для заміни, який слід мати під руками

Кабель із комплекту із 30-контактним штекером та USB-конектором важливий для синхронізації iPhone або iPod з iTunes та заряджання через комп’ютер або зарядний пристрій USB. Носіть його із собою, тримайте на робочому столі або замініть загублений для під’єднання та заряджання пристроїв у потрібний час.

Сумісний із наявними мережевими або автомобільними зарядними пристроями USB

Сумісний із будь-якими наявними джерелами живлення на базі USB – мережевим, автомобільним чи комп’ютером – для зручного заряджання у потрібний момент.

Технічні характеристики

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