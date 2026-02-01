Чудовий запасний кабель або кабель для заміни, який слід мати під руками

Кабель із комплекту із 30-контактним штекером та USB-конектором важливий для синхронізації iPhone або iPod з iTunes та заряджання через комп’ютер або зарядний пристрій USB. Носіть його із собою, тримайте на робочому столі або замініть загублений для під’єднання та заряджання пристроїв у потрібний час.