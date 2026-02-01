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Більше не доступний
DLC3106V/00
Кабель USB-A–Lightning
Під’єднайте iPhone до ноутбука Macbook і синхронізуйте музику, додатки, фотографії, оновлення тощо. Також можна під’єднати і заряджати пристрій. Кабель сумісний із наявним мережевим зарядним USB-пристроєм або автомобільним зарядним пристроєм. Це чудовий запасний кабель або кабель для заміни!
Синхронізація та заряджання
2 м
Чудовий запасний кабель або кабель для заміни Apple Lightning
Сумісний із будь-якими наявними джерелами живлення на базі USB – мережевим, автомобільним чи комп’ютером – для зручного заряджання у потрібний момент.
Підтримує високошвидкісну передачу даних 480 Мбіт/с через USB 2.0
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