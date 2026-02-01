Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
DLC3522C/00
Високоякісний кабель USB-C–USB-C
Високоякісний кабель довжиною 0,5 метра для гнучкості та зручності під час заряджання пристроїв із підтримкою USB-C
Синхронізація та заряджання
0,5 м
Чорний
Підтримує високошвидкісну передачу даних 480 Мбіт/с через USB 2.0
USB-роз’єм типу C для високошвидкісного заряджання з вашими новими пристроями, сумісними з типом C
Конструкція кабелю, обернутого в пластик для додаткової міцності та надійності.
Відгуки