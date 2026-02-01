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Більше не доступний

USB-C–USB-C

DLC3522C/00

Високоякісний кабель USB-C–USB-C

Високоякісний кабель довжиною 0,5 метра для гнучкості та зручності під час заряджання пристроїв із підтримкою USB-C

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Високоякісний кабель USB-C–USB-C

  • Синхронізація та заряджання

  • 0,5 м

  • Чорний

Підтримує передачу даних через USB 2.0

Підтримує високошвидкісну передачу даних 480 Мбіт/с через USB 2.0

USB-роз’єм типу C для високошвидкісного заряджання

USB-роз’єм типу C для високошвидкісного заряджання з вашими новими пристроями, сумісними з типом C

Гнучкий і надійний дизайн кабелю

Конструкція кабелю, обернутого в пластик для додаткової міцності та надійності.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції