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DLC4561CB/00
Високоякісний кабель USB-C–USB-C
Кабель преміум-класу довжиною 2 метри для додаткової гнучкості під час заряджання пристроїв із підтримкою USB-C. Підтримка заряджання ноутбука на 65 Вт за допомогою настінного зарядного пристрою GaN,
Синхронізація та заряджання
2 м
Чорний
USB-роз’єм типу C для високошвидкісного заряджання з вашими новими пристроями, сумісними з типом C
Конструкція кабелю, обернутого в пластик для додаткової міцності та надійності.
Підтримує високошвидкісну передачу даних 480 Мбіт/с через USB 2.0
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