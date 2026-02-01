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  • Високоякісний кабель USB-C–USB-C
  • Високоякісний кабель USB-C–USB-C
  • Високоякісний кабель USB-C–USB-C
  • Високоякісний кабель USB-C–USB-C

USB-C–USB-C

DLC4561CB/00

Високоякісний кабель USB-C–USB-C

Кабель преміум-класу довжиною 2 метри для додаткової гнучкості під час заряджання пристроїв із підтримкою USB-C. Підтримка заряджання ноутбука на 65 Вт за допомогою настінного зарядного пристрою GaN,

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Високоякісний кабель USB-C–USB-C

  • Синхронізація та заряджання

  • 2 м

  • Чорний

USB-роз’єм типу C для високошвидкісного заряджання

USB-роз’єм типу C для високошвидкісного заряджання з вашими новими пристроями, сумісними з типом C

Гнучкий і надійний дизайн кабелю

Конструкція кабелю, обернутого в пластик для додаткової міцності та надійності.

Підтримує передачу даних через USB 2.0

Підтримує високошвидкісну передачу даних 480 Мбіт/с через USB 2.0

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції