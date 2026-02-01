Високоякісний кабель USB-C–USB-C

Кабель преміум-класу довжиною 2 метри для додаткової гнучкості під час заряджання пристроїв із підтримкою USB-C. Підтримка заряджання ноутбука на 65 Вт за допомогою настінного зарядного пристрою GaN,