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Більше не доступний

Кабель USB–мікро-USB

DLC5203U/00

Високоякісний плетений кабель USB-A–мікро

Працює з зовнішнім настінним зарядним USB-пристроєм або зарядним пристроєм для автомобіля з роз’ємом мікро-USB. Це чудовий додатковий або замінний кабель!

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Високоякісний плетений кабель USB-A–мікро

  • Синхронізація та заряджання

  • 1 метр

  • Чорний плетений кабель

Кабель містить кевлар для додаткової міцності

Зарядний кабель містить кевлар для посиленої міцності кабелю

Протестовано на навантаження понад 10 000 разів

Зарядний кабель протестовано на інтенсивне навантаження понад 10 000 разів

Підтримує передачу даних через USB 2.0

Підтримує високошвидкісну передачу даних 480 Мбіт/с через USB 2.0

Технічні характеристики

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