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Більше не доступний
DLC5203U/00
Високоякісний плетений кабель USB-A–мікро
Працює з зовнішнім настінним зарядним USB-пристроєм або зарядним пристроєм для автомобіля з роз’ємом мікро-USB. Це чудовий додатковий або замінний кабель!
Синхронізація та заряджання
1 метр
Чорний плетений кабель
Зарядний кабель містить кевлар для посиленої міцності кабелю
Зарядний кабель протестовано на інтенсивне навантаження понад 10 000 разів
Підтримує високошвидкісну передачу даних 480 Мбіт/с через USB 2.0
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