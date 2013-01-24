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1,2-м кабель USB-C–USB-C
Працює з наявним пристроєм USB-Cl або зарядним пристроєм для автомобіля з роз’ємом USB-C. Це чудовий додатковий або замінний кабель! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
1,2-м кабель USB-C–USB-C
Працює з наявним пристроєм USB-Cl або зарядним пристроєм для автомобіля з роз’ємом USB-C. Це чудовий додатковий або замінний кабель! Переглянути усі переваги
1,2-м кабель USB-C–USB-C
Працює з наявним пристроєм USB-Cl або зарядним пристроєм для автомобіля з роз’ємом USB-C. Це чудовий додатковий або замінний кабель! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
1,2-м кабель USB-C–USB-C
Працює з наявним пристроєм USB-Cl або зарядним пристроєм для автомобіля з роз’ємом USB-C. Це чудовий додатковий або замінний кабель! Переглянути усі переваги
USB-C–USB-C
Ціна магазину Philips
Усього:
Носіть його із собою, тримайте на столі або заміняйте ним загублений кабель для під’єднання та заряджання пристрою у разі потреби.
USB-роз’єм типу C для високошвидкісного заряджання з вашими новими пристроями, сумісними з типом C
Сумісний із будь-якими наявними джерелами живлення на базі USB – мережевим, автомобільним чи комп’ютером – для зручного заряджання у потрібний момент.
Сумісність
Технічні характеристики кабелю
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка