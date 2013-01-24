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    USB-C–USB-C

    DLC5204C/00
    Загальна оцінка / 5
    • 1,2-м кабель USB-C–USB-C 1,2-м кабель USB-C–USB-C 1,2-м кабель USB-C–USB-C
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      USB-C–USB-C

      DLC5204C/00
      Загальна оцінка / 5

      1,2-м кабель USB-C–USB-C

      Працює з наявним пристроєм USB-Cl або зарядним пристроєм для автомобіля з роз’ємом USB-C. Це чудовий додатковий або замінний кабель! Переглянути усі переваги

      USB-C–USB-C

      1,2-м кабель USB-C–USB-C

      Працює з наявним пристроєм USB-Cl або зарядним пристроєм для автомобіля з роз’ємом USB-C. Це чудовий додатковий або замінний кабель! Переглянути усі переваги

      1,2-м кабель USB-C–USB-C

      Працює з наявним пристроєм USB-Cl або зарядним пристроєм для автомобіля з роз’ємом USB-C. Це чудовий додатковий або замінний кабель! Переглянути усі переваги

      USB-C–USB-C

      1,2-м кабель USB-C–USB-C

      Працює з наявним пристроєм USB-Cl або зарядним пристроєм для автомобіля з роз’ємом USB-C. Це чудовий додатковий або замінний кабель! Переглянути усі переваги

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        USB-C–USB-C

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        1,2-м кабель USB-C–USB-C

        Довжина 1,2 метра

        • Синхронізація та заряджання
        • 1,2 м

        Чудовий запасний кабель або кабель для заміни, який слід мати під руками

        Носіть його із собою, тримайте на столі або заміняйте ним загублений кабель для під’єднання та заряджання пристрою у разі потреби.

        USB-роз’єм типу C для високошвидкісного заряджання

        USB-роз’єм типу C для високошвидкісного заряджання з вашими новими пристроями, сумісними з типом C

        Сумісний із наявними мережевими або автомобільними зарядними пристроями USB

        Сумісний із будь-якими наявними джерелами живлення на базі USB – мережевим, автомобільним чи комп’ютером – для зручного заряджання у потрібний момент.

        Технічні характеристики

        • Сумісність

          Сумісність із
          • Мобільні телефони
          • ПК та ноутбуки
          iPhone, iPad, iPod
          Розроблено для: iPhone, iPad, iPod

        • Технічні характеристики кабелю

          Довжина
          4 фути
          Довжина
          1,2  м
          Макс. величина швидкості заряджання
          15  Вт
          Швидкість передачі даних
          480 Мбіт/с
          Версія USB
          2.0

        • Розміри упаковки

          Вага брутто
          0,083  кг
          Вага нетто
          0,066  кг
          Вага тари
          0,017  кг
          Вага брутто
          0,183  фнт.
          Вага нетто
          0,146  фнт.
          Вага тари
          0,037  фнт.
          Код EAN
          48 95229 10385 6

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          36
          Довжина
          40  см
          Ширина
          34,5  см
          Висота
          23  см
          Довжина
          15,7  дюймів
          Ширина
          13,6  дюймів
          Висота
          9,1  дюймів
          Вага брутто
          6,138  кг
          Вага нетто
          2,376  кг
          Вага тари
          3,762  кг
          Вага брутто
          13,532  фнт.
          Вага нетто
          5,238  фнт.
          Вага тари
          8,294  фнт.
          Код GTIN
          1 48 95229 10385 3

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          6
          Довжина
          19  см
          Ширина
          11  см
          Висота
          20,5  см
          Довжина
          7,5  дюймів
          Ширина
          4,3  дюймів
          Висота
          8,1  дюймів
          Вага брутто
          0,898  кг
          Вага нетто
          0,396  кг
          Вага тари
          0,502  кг
          Вага брутто
          1,980  фнт.
          Вага нетто
          0,873  фнт.
          Вага тари
          1,107  фнт.
          Код GTIN
          2 48 95229 10385 0

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