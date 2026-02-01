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Більше не доступний
DLC5204L/00
Високоякісний плетений кабель USB-C–Lightning
Вам знадобиться цей кабель USB-C–Lightning для максимально потужного заряджання через пристрій із підтримкою PD на iPhone та iPad. Високоякісний кабель довжиною 1,2 м для додаткової гнучкості.
Синхронізація та заряджання
1,2 м
Чорний плетений кабель
Power Delivery
Носіть його із собою, тримайте на столі або заміняйте ним загублений кабель для під’єднання та заряджання пристрою у разі потреби.
Зарядний кабель протестовано на інтенсивне навантаження понад 10 000 разів
Сумісний із будь-якими наявними джерелами живлення на базі USB – мережевим, автомобільним чи комп’ютером – для зручного заряджання у потрібний момент.
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