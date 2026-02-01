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Більше не доступний
DLC5204T/00
Високоякісний плетений кабель 3-в-1.
Micro USB, USB-C та Lightning в одному кабелі. Цей кабель вам буде потрібен для усіх мобільних пристроїв.
Синхронізація та заряджання
1,2 м
Чорний плетений кабель
Підтримує високошвидкісну передачу даних 480 Мбіт/с через USB 2.0
Кабель "3-в-1": кабель із 3 роз’ємами: Lightning, USB-C, кабель мікро-USB–USB-A. Цей кабель підійде для усіх ваших мобільних аксесуарів.
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