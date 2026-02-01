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Кабель 3-в-1: Lightning, USB-C, мікро-USB

DLC5204T/00

Високоякісний плетений кабель 3-в-1.

Micro USB, USB-C та Lightning в одному кабелі. Цей кабель вам буде потрібен для усіх мобільних пристроїв.

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Високоякісний плетений кабель 3-в-1.

  • Синхронізація та заряджання

  • 1,2 м

  • Чорний плетений кабель

Гнучкий і витривалий дизайн плетеного кабелю

Підтримує передачу даних через USB 2.0

Підтримує високошвидкісну передачу даних 480 Мбіт/с через USB 2.0

Кабель "3-в-1": Lightning, USB-C, мікро-USB

Кабель "3-в-1": кабель із 3 роз’ємами: Lightning, USB-C, кабель мікро-USB–USB-A. Цей кабель підійде для усіх ваших мобільних аксесуарів.

Технічні характеристики

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